Која е Кеми Баденох, првата црна жена на чело на голема политичка партија во Велика Британија

Издигнувањето на Кеми Баденох како лидер на британските конзервативци е историски момент во британската политика – но можеше да се очекува дека ториевците ќе го направат таквиот чекор.

Оваа 44-годишна жена е првата црнка што станала лидер на голема политичка партија во Обединетото Кралство, откако го победи противникот Роберт Џенрик во гласањето на членовите на ториевците во саботата.

Таа ги следи стапките на група британски црни и азиски конзервативни пратеници кои служеа на високи функции во последните години – вклучувајќи ги Џејмс Клеверли, Суела Браверман, Прити Пател и Саџид Џавид.

Риши Сунак, кој ги загуби изборите во јули како лидер на конзервативците, сакаше да каже дека е горд што е првиот британско-азиски премиер на Обединетото Кралство – но „погорд што тоа не беше толку голема работа“.

Баденох е родена во Велика Британија, и порасна во Нигерија, пред да се врати во Лондон како тинејџерка да го заврши школувањето и да се запише на универзитет.

Во 2023 година, таа ја нарече Британија „најдобрата земја во светот за да се биде црнец“ – предизвикувајќи аплауз од десничарските весници и порој од критики од прогресивните експерти.

Но, тоа е извор на вистинска гордост за конзервативците – кои се бришеа од големиот изборен пораз на почетокот на оваа година – што тие штотуку го избраа својот втор лидер по ред од етничко малцинство и нивната четврта жена лидер. Првиот лидер на етничкото малцинство на партијата беше Бенџамин Дизраели, кој првпат беше премиер во 1868 година.

Сандер Катвала, директор на британската тинк-тенк за иднината, рече дека првично имало „бавен напредок“ во застапеноста на не-белите во парламентот по изборот на четворица пратеници црни лабуристи во 1987 година.

Но, ова беше проследено со „брзо забрзување“ по 2010 година – и вистинскиот напредок меѓу конзервативците долго време беше загрозен поради недостаток на различност.

Поранешниот ториевски премиер Дејвид Камерон ги забрза промените со поддршка на небелите кандидати за победнички места и „обидувајќи се да отвори и промовира“ поинаков вид на партија преку неговата краткотрајна А-листа на врвни конзервативни надежи, вели Катвала.

Еден висок советник на конзервативците рече: „Отсекогаш сум наоѓал инстинктивно изненадување што Конзервативната партија ги има сите овие етнички малцинства, бидејќи постои претпоставка од многу луѓе дека етничките малцинства се по дефиниција на левата страна, што мислам дека е погрешна претпоставка.

„Има многу британски имигранти од втора и трета генерација кои се силно ориентирани кон семејството, социјално конзервативни, претприемачки и деловни настроени, кои се наоѓаат повеќе усогласени со конзервативците“.

Правејќи главите на лабуристите да експлодираат

Влегувањето на Баденох во парламентот дојде седум години откако членовите на А-листата на Камерон победија на изборите.

Таа се кандидираше за избор во ултра-безбедното седиште на ториевците во Сафран Валден во 2017 година и беше против двајца кандидати од централниот кастинг; поранешна помошничка на тогашната премиерка Тереза Меј и ќерка на поранешен пратеник од ториевците.

На еден собир таа ги привлече локалните членови со тоа што отвори: „Би сакала да започнам со зборување за тоа како моето семејство е тука со генерации и генерации – но мислам дека сите знаеме дека тоа не е вистина“.

Собата се разбрануваше од смеа додека таа откри една од нејзините клучни политички предности – способноста да се разоружа и да се забавува со нејзината остра, понекогаш премногу остра духовитост.

Нејзиниот силен скептицизам за „политиката на идентитетот“ исто така се гледа како предност против Лабуристичката партија која честопати се најде себеси неспособна или не сака да се соочи со тешките прашања за расата и полот во модерна Британија.

Таа често се буни против она што ториевците сакаат да го нарекуваат „мека нетрпеливост на ниски очекувања“ – идејата дека на црнците или на етничките малцинства во Британија им е потребна посебна помош од државата или се соочуваат со системски расизам.

Нејзиното извонредно патување – од пристигнувањето на 16-годишна возраст во Британија со малку пари до станување висок политичар – веројатно дава информации за овој став.

„Премногу доминантно левичарската владејачка класа сè уште ги гледа Црнците како хомоген, монолитен блок“, напиша таа во Тајмс овој месец.

