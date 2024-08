Кој(а) е Имане Келиф, боксерка што победи во меч од 46 секунди?

Имане Келиф, 25-годишна алжирска боксерка, стана главна точка на контроверзии на Олимписките игри во Париз, каде што неодамна победи на нејзиниот воведен меч во категоријата до 66 килограми за жени само за 46 секунди.Оваа победа, сепак, е засенета од тековната дебата за нејзината полова подобност, која ги подели мислењата во спортската заедница.

Учеството на Келиф на Олимпијадата доаѓа откако таа беше дисквалификувана од Светското првенство во 2023 година поради неисполнување на критериумите за родова подобност на Меѓународната боксерска асоцијација (ИБА).Проблемот се појави поради високите нивоа на тестостерон, што доведе до нејзино исклучување од тој настан заедно со Тајванката Лин Ју-тинг, која се соочи со слична дисквалификација.

Algeria‘s biological man Imane Khelif has beat Italy’s Angela Carini after only 45 sec in 66 kg boxing preliminaries at the #Olympics.

What a disgrace!

What about the rights of biological female athletes?

Where are all the feminists when you need them?pic.twitter.com/KOV9rLKZ2K

— Velina Tchakarova (@vtchakarova) August 1, 2024