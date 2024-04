Кој лик сте од „Сексот и градот“, според вашиот хороскопски знак

Уште од премиерата на „Сексот и градот“ во 1998 година, вековното прашање меѓу фановите беше: Дали сте Кери, Саманта, Шарлот или Миранда?

Хит серијата, која неодамна стана достапна за пренос на Нетфликс, ги следи кариерите и љубовниот живот на четирите најдобри пријателки додека се движат во зрелоста во Њујорк. Со спротивставените мислења на жените за состаноци и врски, публиката често се поистоветуваше со еден наспроти друг од ликовите и се декларираа себеси како „Шарлот“ или „Кери“.

И со популарноста на And Just Like That…, која ги следи Кери, Шарлот и Миранда додека се движат во нивните 50-ти, разговорот само продолжи.

Оние кои сакаат уште повеќе да се идентификуваат со ликовите би можеле да бидат заинтересирани да ги знаат нивните хороскопски знаци: Според шоуто, Кери е Вага, Шарлот е Водолија, Миранда е Лав и Саманта е Бик.

PEOPLE разговараше со астрологот и најпродаваниот автор Лиза Стардаст, која користи заменки таа/тие за нивните официјални читања. Како што истакнуваат тие, „Можете да ги користите знаците на ликот на Сексот и градот за да одредите дали сте Сонцето на Шарлот, Кери што изгрева или Месечината Саманта, со навестување на Миранда на вашите надворешни планети“.

Подготвени сте да видите дали сте навистина Кери, Саманта, Шарлот или Миранда? Прочитајте однапред за читањата на Stardust.

Кери Бредшо: Вага, Близнаци и Девица

Родена на 10 октомври 1966 година, Кери е Вага, како што истакнува Стардаст, знакот е „познат по својот фокус на поврзување со другите и наоѓање рамнотежа во односите“. Стардаст забележува дека тоа е причината поради која Кери често се обидувала „да најде средина и да направи компромис со своите партнери (особено Големите), понекогаш поради грешка“. Тие додаваат дека „потребата на Кери за рамнотежа објаснува зошто таа се двоумела да биде со Ејден, кој бил премногу желен да и угоди“.

Стардаст забележува дека „природната љубопитност“ на Кери (која често ја „води да поставува подлабоки прашања во животот“) се усогласува со Близнаците кои „често претерано размислуваат за ситуации, партнерства и пријателства“. Тие додаваат дека социјалниот карактер на Кери, вклучително и тоа како таа „секогаш е желна да се дружи со нови луѓе и да презема модни ризици“, е карактеристика на „трендсетер како Близнаците“.

Третиот хороскопски знак со кој Кери се усогласува со повеќето е Девица, знак за кој Стардаст вели дека има „природна склоност кон аналитичко размислување, што ги прави одлични писатели“. Тие забележуваат дека Девиците често „ја гледаат вистината во секоја ситуација, што често води до искри на инспирација и длабоко разбирање за тоа како да се движат во различни врски и средби“, слично како Кери и нејзината колумна. Ѕвездената прашина претпоставува дека Кери можеби е Девица Сонце или има „група планети во Девица“ во нејзината астролошка родна карта, со оглед на нејзината „земна енергија и уникатната естетика – како и нејзината желба за пофините работи во животот, смешната личност и способност да се прости“.

Шарлот Јорк: Водолија, Риби, Овен

Самата Шарлот е Водолија, родена на 23 јануари 1967 година. Stardust забележува дека стилот и префинетиот вкус на Шарлот „покажуваат некои квалитети на воздушните знаци“, вклучително и како таа беспрекорно го спојува „старото со новото.“ Како Водолија, Шарлот е прогресивна за тоа како ги воспитува своите деца, но сè уште е во контакт со нејзината чувствителна страна, при што Стардаст забележува дека е „страсна за своите верувања“ и „останува верна на своите убедувања“.

Стардаст додава дека погледот на Шарлот за љубовта и „немилосрдната потрага по нејзиниот шармантен принц“ се однесуваат на хороскопскиот знак Риби. „Како нежен воден знак, Рибите секогаш го гледаат најдоброто во луѓето и копнеат за романтична афера што ќе им конкурира на легендарните Елизабет Тејлор и Ричард Бартон“, се потсмева Стардаст. И ова оди многу подалеку од нејзиниот љубовен живот! Стардаст додава дека „сочувствителниот дух“ на Шарлот и начинот на кој таа се грижи за своите најблиски се целосно во согласност со Рибите.

Од друга страна, Стардаст забележува дека одлучната личност на Шарлот тесно се усогласува со огнениот знак Овен. „Ниското движење на Шарлот да успее и да победи по секоја цена е карактеристика на Овенот“, вели Стардаст, додавајќи: „Иако таа не ја покажува често својата конкурентна страна во пријателствата, таа поседува силна, огнена моќ“.

Миранда Хобс: Лав, Рак и Јарец

Со нејзиниот роденден на 17 јули 1966 година, Миранда е Лав. Исто како лав, Миранда е неверојатно лојална и е жесток заштитник на нејзиниот син, за што Стардаст вели дека е „вообичаена особина меѓу родителите на Лавот“. Кога станува збор за нејзината романтична врска, Стардаст додава дека Миранда ги прикажува „дарежливото срце и душа на Лавот“ бидејќи честопати и се прикажува како „целосно посветена на нејзините врски“.

Stardust забележува дека роденденот на Миранда покажува дека таа може да биде и сонце Рак. Тие додаваат дека „водниот знак е познат по тоа што има тешка надворешност и одвојува време да се отвори кон другите“, слично како Миранда поставува ѕидови кога запознава нови луѓе. Кога станува збор конкретно за мајчинството, Стардастс вели дека Миранда „ја поседува својствена карактеристика да биде посветен родител кон својот син“, слично како Рак.

Бидејќи е толку фокусирана на работата, Стардаст додава дека Миранда е „суштински Јарец“. Настрана нејзините аспирации за кариера, таа исто така негува време со семејството и пријателите, слично како знакот на земјата. Стардаст додава дека „иако Јарците имаат тенденција да се преоптоваруваат, тие исто така знаат дека рамнотежата помеѓу работата и животот е од суштинско значење“, што гледаме како Миранда го прави низ сериите и филмовите.

Саманта Џонс: Бик, Шкорпија и Стрелец

Родена на 28 април 1958 година, Саманта е Бик, за кој Стардаст вели дека се „хедонистички и снисходливи по природа“ и „веруваат дека животот треба да биде пријатен“, што го опишува ликот на Т. Нејзината љубов кон пофините работи во животот, како што е (познато) чантата Биркин, исто така се усогласува со „земната потреба на Бикот да има квалитетна стока на располагање во секое време“, додава Стардаст. Тие исто така забележуваат дека „Биковите се познати по нивната напорна работа и способност да направат работите да изгледаат без напор , што Саманта го персонифицира бидејќи лесно ја презема „улогата на шеф без никакви тешкотии“.

Како отворена од групата, Саманта исто така се усогласува со знакот Шкорпија. Слично како фиксната природа на водниот знак, „нејзиниот пристап кон нејзините очекувања е цврст и непоколеблив“, вели Стардаст. Исто така, како Шкорпија, Саманта останува непоколеблива, но има „значајна метаморфоза“ како што напредува серијата. „Нејзината истрајност и издржливост ја прават суштинска Скорпија, бидејќи не може лесно да капитулира“, додава Стардаст.

Конечно, Стардаст вели дека „авантуристичката природа“ на Саманта ја прави „идеален кандидат да биде знак на Сонцето Стрелец“. Иако е напорна, таа знае и да се забавува, слично како Стрелец. Тие додаваат дека уште една почит на стрелецот што Саманта ја поседува е способноста да ужива во моментот наместо да се задржува на минатото. „Директната природа и вистинитоста на Саманта се усогласуваат со огнената природа на Стрелецот бидејќи се познати како страсни и не се плашат да ги изразат своите чувства или желби“, додава Стардаст.