Кој беше убиениот лидер на Хамас?

Лидерот на Хамас, Исмаил Ханија е убиен денеска во Иран, објавија во одвоени соопштенија палестинската милитантна група Хамас и елитната иранска Револуционерна гарда. Исламистичката фракција вели дека жали за смртта на Ханија, кој е убиен во „предавничкиот ционистички напад врз неговата резиденција во Техеран“.

Ханија вчера присуствуваше на церемонијата на полагање заклетва на новиот претседател на Иран. „Рано утринава беше погодена резиденцијата на Исмаил Ханија во Техеран, што резултираше со мачеништво на него и еден од неговите телохранители. Причината се истражува и наскоро ќе биде објавена“, соопшти иранската Револуционерна гарда.

Како млад, Исмаил Ханија бил студентски активист на Исламскиот универзитет во градот Газа. Тој се приклучи на Хамас кога беше основан во 1987 година, по што беше уапсен и накратко депортиран. Тој се залагаше за вклучување на Хамас во политиката. Така, во 1994 година, тој рече дека формирањето на политичка партија „ќе му овозможи на Хамас да се справи со новите случувања“.

Раководството на Хамас првично ја отфрли идејата, но подоцна ја одобри. Ханија имаше краток мандат како палестински премиер – тој беше назначен во 2006 година, но беше сменет една година подоцна откако Хамас го протера ривалот Фатах од Појасот Газа.

Тој беше избран за шеф на политичката канцеларија на Хамас во 2017 година, а во 2018 година американскиот Стејт департмент го прогласи за терорист. Последните неколку години живееше во Катар.

Кога новинарите на Ројтерс го прашаа Ханија во 2012 година дали Хамас се откажал од вооружената борба, тој одговори – се разбира дека не. Тој додаде дека отпорот ќе продолжи во сите форми; како народен, политички, дипломатски и воен отпор.

Смртта на политичкиот водач на Хамас Исмаил Ханија е „првата голема израелска операција од 7 октомври“, рече аналитичарот за политика и надворешна политика на Си-Ен-Ен, Барак Равид. Иако Ханија не е воено значаен, тој е одговорен за меѓународните односи на групата и е клучен соговорник со египетските и катарските посредници во договорот за заложници и прекин на огнот во Газа, рече Равид.

„Неговото убиство ќе има значително влијание врз тие преговори“, рече тој. Израелската влада гледа на Ханија како еден од одговорните за нападот на Хамас на 7 октомври, а израелските власти ветија дека ќе ги ловат одговорните за нападот пред 10 месеци, кој сега го втурна Блискиот Исток во конфликт.

Вака реагираше на веста дека синовите му се мртви

Претходно оваа година, тројца од синовите на Ханија беа убиени во израелски воздушен напад врз цели од висок профил во Газа. Израелската војска соопшти дека двајца се воени оперативци на Хамас, а третиот командант на ќелија.

Тогаш настанало познатото видео кога Ханија во Катар телефонски ја добил веста дека неговите тројца синови се мртви, заедно со неговите внуци.

„Хазем, Мохамед и Амир беа убиени, заедно со нивните деца“, му вели глас од другата страна во солзи.

Ханија, која ја прими веста при посетата на ранетите од Газа во болница во Катар, останува речиси целосно смирен во врска со тоа, велејќи во неколку наврати „Алах да им даде мир на нивните души“. На прашањето дали ќе ја заврши посетата, тој рече: „Не, зошто? Да продолжиме“.

The head of the Hamas Political Bureau, Ismail Haniyeh, his deputy, Saleh Al-Arouri, and other members of the Hamas leadership “prostrate in gratitude” for the ongoing attacks against Israel. pic.twitter.com/ACuajF4PTf

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) October 7, 2023