Кога би можел Ѓоковиќ да се врати на терените по операцијата на коленото?

Поради скинат менискус на десното колено, Новак Ѓоковиќ беше принуден да се повлече од четвртфиналето на Ролан Гарос и натпреварот против Каспер Руд.

На српскиот тенисер во средата попладне итно му беше извршена операција, а болницата во Париз веднаш ја напушти со патерици. По напуштањето, тој ја објави својата прва фотографија на патерици на Инстаграм и испрати порака до своите фанови.

„Ќе дадам се од себе за да бидам здрав и подготвен да се вратам на терените што е можно поскоро. Мојата љубов кон овој спорт е силна и желбата да се натпреварувам на највисоко ниво е она што ме одржува”, напиша меѓу другото Ѓоковиќ. .

Закрепнувањето на Ѓоковиќ од оваа операција се очекува да трае најмалку три недели. Теоретски, тоа значи дека би можел да биде подготвен за настап на Вимблдон, кој започнува на 1 јули, па за околу три и пол недели, но тоа е неверојатна опција.

Добросав Мелајац, долгогодишниот физиотерапевт на српската атлетичарка Ивана Шпановиќ, изјави за Спорт Клуб: „Операцијата го забрзува закрепнувањето, можеби дури и за некои четири недели. Додека не добиеме повеќе информации… Нереално е да се очекува Ноле да биде подготвен за Вимблдон, можеби би ја решил повредата, но прашање е дали би можел да ја подигне формата на своето највисоко ниво, додека движењето на трева бара колена – би било ризик ако се појави. Мислам дека има време да се подготви за Олимпијадата“.

Според тоа, се чини дека приоритет на Ѓоковиќ ќе биде закрепнувањето за настапот на Олимписките игри во Париз, каде на 27 јули почнува тенискиот турнир, речиси еден месец по почетокот на Вимблдон. Тоа би требало да биде доволно време за да се опорави и да се врати во врвна форма, додека тешко дека ќе успее до Вимблдон, па би било вистинска сензација да го видиме на третиот Грен слем сезонава.

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.

I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 6, 2024