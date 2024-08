Карфур ја стави Црна Гора на мапата

Грчката компанија Retail and More, сопственик на лиценцата Carrefour за пазарите во Грција, Бугарија, Србија, Северна Македонија и Албанија, потпишала ексклузивни права за застапување и во Црна Гора, објави порталот Retail Serbia.

По завршувањето на првата фаза на проширување во Бугарија и Грција, филијалата на Карфур ќе го префрли својот развојен фокус на Србија, како најголем пазар на Западен Балкан, додека Црна Гора веројатно ќе биде последната земја за проширување и проширување, пренесува Retail Serbia.

На грчкиот пазар Retail and More забележаа двоцифрен раст на продажбата, додека нови продавници на Carrefour се отвораат низ цела Бугарија. Retail and More во моментов развива два формати на продавници во Грција и Бугарија кои нудат брзо и модерно купување. Како што дознава Retail Serbia, групацијата размислува за започнување на синџирот Supeco, за кој ги има сите права да отвори формат на попуст според договорите со француската групација.

Седиштето на Carrefour во Франција неодамна официјално потврди дека заедно со своите партнери ќе отвори десет нови пазари во следните две години.