Канзас Сити по втор пат го освои Суперболот

Канзас Сити ноќеска во Парадајс го победи Сан Франциско со 25:22 по продолжение во Суперболоот и втор пат по ред стана шампион во НФЛ.

Мекол Хардман Џуниор, го постигна победничкиот тачдаун на три секунди до крајот на првото продолжение.

За Канзасова е четврти Супербол трофеј во историјата на американскиот фудбал.

По овој трофеј Канзас се изедначени со Грин Беј и Њујорк по бројот на шампионати во НФЛ.

Рекордот им припаѓа на Њу Ингланд и Питсбург со по шест титули, а потоа следат Далас и Сан Франциско со по пет освоени Супербола.

🚨| Taylor Swift and Travis Kelce while celebrating the Chiefs Super Bowl win! #SuperBowl

Travis: “Was it electric?”

Taylor: “It was unbelievable. One of the craziest things I’ve ever experienced!”🥺

pic.twitter.com/BkFtwzsyfT

— The Eras Tour (@tswifterastour) February 12, 2024