Кој ќе победи на Оскарите 2023, еве што предвидува астролог

САД- Најголемата ноќ на сезоната на награди е речиси тука, и сите умираат да знаат кои ќе бидат победниците. Оваа година 95-те Оскари ќе се одржат во недела, 12 март 2023 година, во Лос Анџелес, Калифорнија; со последното гласање кое завршува на 7 март 2023 година.

Со толку многу талентирани ѕвезди номинирани за најпрестижната награда во филмот, сите сме љубопитни да знаеме кој ќе излезе како победник. И ако се прашувате кои познати личности би можеле да имаат предност пред големата вечер, дозволете ми – како астролог – да ги објаснам моите астролошки предвидувања за Оскарите 2023 година, врз основа на хороскопските знаци присутни во секоја номинација за најдобра актерка, најдобар актер и најдобар филм.

Предвидувачката астрологија се користи илјадници години за следење и предвидување на главните глобални настани. И со тоа што ќе направиме табела за Оскарите во 2023 година и ќе ја споредиме со родените листи на секој номиниран – можеби ќе можеме да откриеме кој од нашите омилени актери може да има момент кој ја одредува кариерата на Оскарите оваа година. За да помогнеме со нашите предвидувања, разговаравме со славниот астролог и читач на тарот Кајла Марфи – која можеби ја познавате како астролог што ја предвиде објавата за бременост на Ријана пред Супербоулот претходно оваа година.

За време на Оскарите, сонцето ќе биде во сонливите и уметнички Риби, додека месечината ќе се движи низ сложената и мистериозна Скорпија – додавајќи драма на вечерта. Влогот сигурно ќе биде голем оваа вечер: и со Јупитер – планетата на среќата – ќе формира точна врска со Хирон – ранетиот исцелител – во Овен, нема да има „суво око“ во театарот „Долби“.

„Ни претстои емотивна и забавна вечер од почеток до крај. Со Јупитер со Хирон во Овен, ќе видиме како заслужни поединци конечно го добиваат Оскарот“ и ќе остават свој белег во индустријата како први, најдобри, поставувајќи рекорди и пишувајќи историја“, објаснува Марфи.

Исто така, треба да има драма надвор од сцената, благодарение на некои критични аспекти со Месечината и Сатурн.

„Како што Месечината се приближува до 29°, можеме да видиме некои скандалозни или контроверзни дијалози или размени, без разлика дали се работи за навредлива шега или друг момент на Вил Смит“, објаснува Марфи. Таа продолжува и додава дека променливиот квадрат помеѓу Марс во Близнаците и Нептун во Риби може да им донесе на некои познати личности прилив на несакано или неочекувано внимание на интернет.

„Би се обложила дека ќе добиеме барем еден важен момент вирален на социјалните мрежи за време на ноќта на Оскарите, без разлика дали е трогателен, контроверзен или смешен“, вели Марфи за StyleCaster, „И сигурна сум дека Џими Кимел како наш водител ќе разбранува во однос на шегите “.

И, конечно, ако бевте љубопитни за изгледот на црвениот тепих за вечерта – подгответе се за некои моќни и можеби поларизирачки модни изгледи од вашите омилени ѕвезди.

„Предвидувам смели, секси, можеби дури и „сакаат или мразат“ изгледи на тепихот со марсовската енергија на вечерта“, објаснува Марфи, „А подоцна таа ноќ месечината ќе влезе во Стрелец токму на време за постзабавите кои ќе го подигнат расположението и ќе внесат подива, безгрижна страна во изгледот на ѕвездите“.

Најдобар филм: Everything Everywhere All At Once

Кога станува збор за изборот на победник за „Најдобар филм“ оваа година, има неколку филмови кои астролошки се издвојуваат од номинираните: „Сè секаде одеднаш“ доби 11 номинации за Оскар. Покрај него, номинација за најдобар филм добија и „Тажачките од Инишерин“, „На западот ништо ново“, „Аватар: Патот на водата“, „Елвис“, „Фабелманови“, „Тар“, „Топ ган: Маверик“, „Триаголник на тагата“ и „Жени зборуваат“.

И иако навистина секој може да претпостави кој режисер ќе го однесе дома Оскарот, изгледа дека „Сè насекаде одеднаш одеднаш“ може да излезе на врвот. За почеток, транзитното сонце кај Рибите ќе формира спој помеѓу неговото натално Сонце и Јупитер – што им носи среќа на оние кои бараат внимание на центарот на вниманието. И со Палас – астероидот што управува со креативната интелигенција и уметничката визија – во Рак, веројатно големите победници на ноќта ќе одат на филмови и изведувачи кои беа номинирани за нивните емотивно потресни портрети на родителството и семејните односи.

Друг клучен аспект што укажува на победа за овој филм е месечината во Скорпија која формира силен квадрат со Сатурн во Риби. Овој аспект во наталната карта означува борби да се поврзе со значајна женска фигура во животот – можеби мајка фигура; со лекцијата да ги прифатите вашите корени и да се залагате за самоприфаќање. Со овие транзити во движење за време на ноќта на Оскарите – филм како „Сè насекаде одеднаш“ кој се фокусира на односот помеѓу мајката и ќерката може да биде големиот победник на ноќта.

Најдобар актер: Остин Батлер

Конкуренцијата за „Најдобар актер“ е тешка оваа година, и секој би можел да си го земе Оскарот дома за својата изведба, има премногу транзити кои го фаворизираат Остин Батлер за да се игнорираат. Освен него, за Оскарот за најдобар актер ќе се борат Колин Фарел („Тажачките од Инишерин“), Брендан Фрејзер („Кит“), Пол Мескал („Aftersun“) и Бил Нај („Живеење“).

Остин Батлер имаше метеорски пораст до слава во последните неколку години, а со неговото враќање на Сатурн во Водолија што заврши непосредно пред вечерта на Оскарите, неговата напорна работа можеби ќе се исплати.

„Наталната карта на Остин Батлер за ноќта на Оскарите е лудо активен – и тој има многу точни аспекти што се случуваат таа вечер, вклучувајќи; Марс е секстил, неговото натално Сонце и Меркур, Јупитер со квадрат на неговиот роден Нептун, а Венера ги трипира неговите натални Јупитер и Сонце“, вели Марфи.

Не само што астрологијата на вечерта вели дека тој ќе биде миленик на критичарите – тој најверојатно ќе биде огромна тема за разговор на социјалните мрежи благодарение на неговиот Јупитер во Лав што создава космичка врска со транзитниот Марс во Близнаците. Овие транзити сигурно ќе донесат елемент на среќа и позитивно внимание на егото и јавната кариера на Остин. И тоа може да биде знак дека академијата ќе го награди Остин Батлер за неговиот вознемирувачки, автентичен и необработен приказ на Елвис.

Најдобра актерка: Мишел Јео

Многу од номинираните за „Најдобра актерка“ оваа година имаат поволни аспекти за Јупитер и Венера. Номинирани се Кејт Бланшет („Тар“), Ана де Армас („Русокоса“), Андреа Рајсборо („За Лесли“), Мишел Вилијамс („Фабелманови“) и Мишел Јео („Сè секаде одеднаш“).

Но, подетално гледање на ѕвездите покажува дека конечно е време Мишел Јео да го земе дома Оскарот. За почеток, последното гласање за Оскарите завршува на 7 март 2023 година – истиот ден кога завршува второто враќање на Сатурн на Мишел Јео во Водолија. А нејзиниот Јупитер во Риби ќе добива многу љубов од ѕвездите на ноќта на Оскарите, поврзувајќи се со Сонцето, Меркур, Сатурн и Нептун во Риби.

Ако тоа не беше доволно за да ве убеди – полната месечина во Девица само неколку дена претходно ја премина наталната Венера на Јео и Плутон во Девица, што може да укаже на претстојното признание за нејзината долгогодишна работа како актерка.