Како Украина стана број еден во светот во технологијата за воени беспилотни летала

Во време на инвазијата на Крим во 2014 година, руската војска вешто интегрираше беспилотни летала (дронови) и електронско војување во своите операции. Нивните системи предизвикаа хаос во украинските комуникациски мрежи и прецизно ги лоцираа украинските единици кои потоа беа нападнати со беспилотни летала. Оваа тактика беше многу ефикасна, поради што другите армии почнаа да ги прилагодуваат сопствените стратегии.

Во тоа време, Русија беше лидер во технологијата на воените беспилотни летала и електронското војување, особено оние што се користат на тактичко ниво. Меѓутоа, за време на 30-месечната инвазија на Украина, таа ја загуби својата предност во овие области.

Сега светски лидер е Украина. Нејзината одбранбена индустрија развива сè понапредни системи за своите борци. И руската и украинската индустриска база се натпреваруваат да иновираат, развиваат и користат технологии кои постојано се подобруваат што можат да им дадат предност на војниците на бојното поле. Ова особено важи за беспилотните летала и системите за електронско војување, каде Украина сепак успеа да и се закани на Русија и да развие понапредни системи со поголема брзина, анализира за Форбс, Викрам Митал, професор од американската Вест Поинт, пренесува Индекс.хр.

A russian IFV is burning well after being hit by an FPV drone.

📹: 72nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/pfi3zp1myj

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 21, 2024