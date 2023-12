Како новата песна на Тејлор Свифт може да помогне да се спасат животи на луѓето

Песна на Тејлор Свифт може да помогне да се спасат животи на луѓето, велат експертите.

Американското здружение за срце ја прогласи песната „You’re Losing Me“ за совршена за изведување на кардиопулмонална реанимација (CPR), техника која спасува животи и е корисна во многу итни случаи каде што нечие срце престанало да работи.

Има 103 отчукувања во минута, што се смета за вистинско темпо за рестартирање на срцето со компресија на градниот кош.

Објавена минатиот месец, песната на 33-годишната Тејлор дури ја вклучува и репликата: „Не можам да најдам пулс, срцето нема да ми почне“.

На луѓето кои ќе видат некој кој има потреба од CPR им се препорачува да се јават на 911 и да го масираат срцето со ритамот на песната.

Во моментов, „Stayin’ Alive“ на Bee Gees е најпопуларната песна за CPR, но песната на Тејлор би можела да стане новата химна за прва помош.

Други песни со 103 отчукувања во минута се „S Club Party“ од S Club 7 и „Don’t Get Me Wrong“ од The ​​Pretenders.