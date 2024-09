Како експлодираа 5.000 пејџери на Хезболах? Изворите детално ја опишаа акцијата на Мосад

Израелската разузнавачка агенција Мосад поставила мала количина експлозив во 5.000 пејџери од тајванско производство, нарачани од либанската група Хезболах неколку месеци пред вчерашните детонации, изјавија безбедносни извори за Ројтерс.

Операцијата претставува невидено нарушување на безбедноста од страна на Хезболах, во која илјадници пејџери беа детонирани низ Либан, при што загинаа девет лица и беа ранети речиси 3.000, вклучително и борците на групата и иранскиот амбасадор во Бејрут. Проиранскиот Хезболах вети дека ќе му возврати на Израел, чија војска одби да ги коментира експлозиите.

Заговорот траеше со месеци

Се чини дека заговорот трае со месеци, изјавија неколку извори за Ројтерс. Висок либански безбедносен извор изјави дека групата нарачала 5.000 пејџери произведени од тајванската компанија Gold Apollo. Неколку извори рекоа дека тие биле донесени во земјата претходно оваа година. Еден извор идентификуваше фотографија од модел на пејџер, AP924, кој како и другите пејџери безжично прима и прикажува текстуални пораки, но не може да остварува телефонски повици, пренесува Индекс.хр.

Борците на Хезболах користат пејџери како ниско-технолошки средства за комуникација во обид да избегнат израелско следење на локациите на мобилните телефони, изјавија за Ројтерс два извори запознаени со операциите на групата.

Но, висок либански извор рече дека израелската шпионска служба ги модифицирала уредите „на ниво на производство“. „Мосад вметнал табла во уредот што има експлозивен материјал кој прима шифра. Многу е тешко да се открие на кој било начин. Дури и со било кој уред или скенер”, рекол изворот.

Експлозиите биле предизвикани од шифрирана порака

Изворот рече дека 3.000 пејџери се активирале кога им била испратена шифрирана порака, истовремено активирајќи експлозив. Друг безбедносен извор за Ројтерс изјавил дека во новите пејџери биле скриени до три грама експлозив.

Во 15 часот и 30 минути по локално време во Либан, корисниците на пејџер добија порака која се чини дека доаѓа од раководството на Хезболах, објави Њујорк Тајмс. Уредите беа програмирани да дадат звучен сигнал неколку секунди пред да експлодираат.

