Како Џими Картер го победи ракот и го доживеа 100-от роденден

Пред девет години, експретседателот на САД, Џими Картер одржа прес-конференција во Центарот Картер во Атланта за да зборува за неговата дијагноза и третман на рак.

Тогаш на 91-годишна возраст, Картер објасни дека лошата настинка претходниот мај довела до темелен преглед, што до почетокот на август 2015 година резултирало со дијагноза на меланом, исклучително опасна форма на рак на кожата. Тој имаше операција на црниот дроб претходно истиот месец, а лекарите идентификуваа четири точки каде ракот се проширил во неговиот мозок.

Ако неговата дијагноза беше откриена неколку години порано, ќе му беа дадени околу шест месеци живот.

Наместо тоа, во вторник поранешниот претседател го слави својот 100-ти роденден.

Среќата, се разбира, одигра улога. Но, нема сомнение, велат експертите, дека тој денес е жив поради имунолошката терапија што ја примил.

„Тоа е некако банален термин, но на многу начини, тој е вид на постер-дете за имунолошка терапија“, рече д-р Стивен Ходи, кој раководи со Центарот за меланома и Центарот за имуно-онкологија во Бостон. „Имаше толку многу проблеми што тој ги покажа како пациент.

Тогаш, третманот беше нов додаток во арсеналот за борба на ракот.

Само четири години претходно, Управата за храна и лекови го одобри првиот таканаречен инхибитор на контролната точка, генерички наречен ипилимумаб. Картер го доби вториот таков лек, пембролизумаб, кој беше одобрен само една година пред да му се даде.

Сега, овие третмани и другите имунотерапии за рак се меѓу главните столбови на грижата за ракот, заедно со хирургијата, хемотерапијата и зрачењето – не само кај меланомот, каде што првпат се појави пристапот, туку и кај десетици други видови тумори.

Д-р Дејвид Лосон рече дека го лекувал Картер со пембролизумаб бидејќи поранешниот претседател на 91 година сè уште бил неверојатно здрав и издржлив.

Лосон, кој работи во Институтот за рак Виншип на Универзитетот Емори, рече дека верува дека се однесувал кон Картер на ист начин како што би се однесувал со некој друг.

„Најдобрата услуга што можете да ја направите за познат пациент е да заборавите дека тие се познати. Ракот не се грижи“, рече тој.

Лосон рече дека го прекинал пембролизумабот на Картер по шест месеци, иако обично го давал две години. Поранешниот претседател изгледаше добро реагираше и беше изложен на многу луѓе, па Лосон не сакаше тој да има ослабен имунолошки систем.

Третманот на Картер дојде „на работ“ во времето кога лекарите првпат сфатија колку ефикасни можат да бидат третманите, рече Ходи, кој ги спроведе првите клинички испитувања со лековите.

Кога Картер се лекуваше во 2015 година, рече Ходи, сè уште не е јасно дали пациентите чиј рак се проширил на мозокот може да имаат корист. Стравот беше дека лековите ќе предизвикаат воспаление на мозокот и ќе ја влошат состојбата на пациентите, а притоа ништо да не им прават на нивните тумори.

Истражувањето на Ходи и другите оттогаш покажа дека, како Картер, многу пациенти со метастази на мозокот од меланом можат да имаат корист од терапијата со контролни точки. Но, денес, рече Ходи, на повеќето пациенти ќе им даде и пембролизумаб и лекот одобрен претходно наречен ипилимумаб.

Лосон рече дека сака да биде агресивен со третманот на Картер, но не премногу агресивен.

„Затоа го прекинавме (пембролизумабот)“, рече Лосон. „Никогаш не престанувате да се грижите, но дојдовме до точка да размислуваме: „Веројатно е излечен од ова“.

Д-р Антони Рибас, специјалист за меланом кој раководи со Програмата за имунологија за тумори во Центарот за сеопфатен рак Џонсон на Универзитетот во Калифорнија, Лос Анџелес, рече дека им дал инхибитори на контролната точка на пациенти постари од 96 или 97 години.

Иако постарите луѓе имаат ослабен имунолошки систем, рече тој, фактот што лековите можат да бидат ефективни на толку напредна возраст покажува дека имунолошкиот систем останува активен во текот на животот.

„Фактот дека луѓето во нивните 80-ти и 90-ти можат да се ослободат од метастатски меланом ни кажува дека имунолошкиот систем е прилично извонреден“, рече Рибас. „Не би го потценил имунолошкиот систем на 90-годишник.

Сепак, лекарите имаат тенденција да бидат побрзи да им дадат на постарите пациенти „празници со лекови“ доколку имаат несакани ефекти, рече тој. Тоа е термин што се однесува на пациенти кои се одмораат од употребата на лекот и може да се користи за да се процени колку добро може да функционира терапијата, да се ублажат несаканите ефекти и многу повеќе.

Севкупно, само околу 1 од 20 пациенти имаат тешки несакани ефекти од имунотерапијата, со осип на кожата и замор како грип најчести релативно мали фактори.

Покрај имунотерапијата и операцијата на црниот дроб, Картер имал третмани со зрачење насочени кон четирите мали тумори забележани во неговиот мозок. Но Лосон, Ходи и Рибас се согласуваат дека не би живеел повеќе од шест месеци без пембролизумаб.

„Очекуваниот животен век на некој со метастази во црниот дроб и мозокот дури и со зрачење и операција ќе се брои со месеци“, рече Рибас. „Ослободувањето на имунолошкиот систем може да доведе до нормален живот.

Пембролизумаб и ипилимумаб – наречени „пембро“ и „ипи“ – се нарекуваат инхибитори на контролната точка бидејќи ја симнуваат сопирачката или контролната точка што ракот ја поставува на имунолошкиот систем, дозволувајќи им на „војниците“ на имунитетот да почнат да работат во борбата против ракот.

Други форми на имунотерапија, многу од нив сè уште се во развој, го ангажираат имунолошкиот систем на други начини. Некои прво привлекуваат имунолошки војници на местото на туморот, додека други се насочени кон различни имунолошки алатки.

Околу половина од пациентите со овој исклучително опасен тип на рак на кожа добро реагираат на имунотерапија, според студијата објавена претходно овој месец во The New England Journal of Medicine. Помеѓу пациентите кои преживеале три години без прогресија на ракот, покажа студијата, 96% биле живи седум години подоцна доколку ги примиле и пилимумаб плус лек сличен на пембролизумаб наречен Ниволумаб; 97% биле живи ако примиле само nivolumab, а 88% биле живи ако добивале само ipilimumab.

Пред овие лекови за имунотерапија, можеби 1 од 20 пациенти би имале можност да живеат подолго од околу шест месеци, рече Рибас.

Сепак, како и другите лекари од рак, Рибас не сака да поставува нереални очекувања за своите пациенти, „Мислам дека треба да почнеме да го користиме зборот „лек“.

Во овој момент, Рибас и другите очекуваат дека од што и да умре Картер, тоа нема да биде меланом.

Што значи преживувањето на Картер толку долго за лекарите кои ги посветиле своите кариери на грижата за пациентите како него?

„Тоа нè тера да се осврнеме на напредокот на овој рак и како тој им користи на пациентите и им го менува животот“, рече Рибас.

Ходи додаде: „Тоа е огромно и многу славенички. Тоа е фантастично“.

Лосон размислуваше за својот најпознат пациент.

„Тој е само одлично момче и одлично човечко суштество“, рече Лосон. „Му посакувам среќен роденден и уште многу.