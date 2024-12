Јужна Кореја прогласи итна воена состојба

Јужнокорејскиот претседател Јун Сук Јеол во вторникот прогласи „воена состојба вонредна состојба“, обвинувајќи ја опозицијата во земјата дека го контролира парламентот, сочувствува со Северна Кореја и ја парализира владата со антидржавни активности.

Јун го објави ова за време на телевизиско обрќање, ветувајќи дека „ќе ги искорени просевернокорејските сили и ќе го заштити уставниот демократски поредок“. Не беше јасно како чекорите ќе влијаат врз управувањето и демократијата на земјата.

Јун – чиј рејтинг на одобрување е намален во последниве месеци – се бори да ја истурка својата агенда против парламентот контролиран од опозицијата откако ја презеде функцијата во 2022 година.

Конзервативната партија Народна моќ на Јун беше заглавена во ќор-сокак со либералната опозициска Демократска партија во врска со нацрт-законот за буџетот за следната година. Тој, исто така, ги отфрла повиците за независни истраги за скандалите во кои се вмешани неговата сопруга и највисоките функционери.

Новинската агенција Јонхап известува дека на членовите на националното собрание им е забранет влезот во зградата, при што јужнокорејската војска, наводно, најавила суспензија на сите парламентарни активности.

Минатиот месец Северна Кореја ги прекина далноводите инсталирани од Јужна Кореја за снабдување со електрична енергија на затворениот заеднички индустриски парк.

In the last half hour, the president of South Korea, Yoon Suk Yeol, has declared martial law.

In an unannounced late night television address he says the move is necessary to protect the country from North Korea’s communist forces and to eliminate anti-State elements. pic.twitter.com/8nIZu92rmP

— Jim Chimirie 🇬🇧🇮🇱 (@JChimirie66677) December 3, 2024