Историско полуфинале за Португалија на ракометниот Мундијал 2025

Репрезентацијата на Португалија вечерва во Осло ја победија Германија со 31:30 и се пласираа во полуфиналето на 29. Светско ракометно првенство.

Натпреварот беше решен по дополнителни десет минути, откако основните 60 завршија нерешено 26:26.

За Португалците пласманот помеѓу четирите најдобри е прв на едно големо натпреварување. Досега, ниту еднаш во историјата Португалија не учествувале во полуфинале на Светско или Европско првенство.

Противник на Португалија во полуфиналната фаза, в петок во Осло ќе биде селекцијата на Данска.

Во првото полуфинале, утревечер (21 часот) во Загреб се среќаваат Франција и Хрватска.

