Иранската војска покажа подземен ракетен град од каде го напаѓа Израел

Воздушно-вселенските сили на Иранската револуционерна гарда (IRGC) денеска покажаа, како што државната телевизија го нарече подземен ракетен град.

Ракетната база беше откриена од командантот на ИРГЦ Хосеин Салами и шефот на воздушно-вселенскиот сектор Амир-Али Хаџизадех, објави агенција Тасним, која е тесно поврзана со ИРГЦ.

Според извештајот на Тасним, базата била користена во иранските ракетни напади врз Израел во операции што Исламската Република ги нарече „Вистинско ветување 1“ ( True Promise 1) и „Вистинско ветување 2“ ( True Promise 2) во април и октомври 2024 година.

Iran has unveiled a new underground missile base.

IRGC Chief Commander visited an underground missile base in Iran that was used in the confrontation with Israel back in October 2024. pic.twitter.com/8AaPEYlOm9

