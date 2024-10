Иран истрела проектили кон Израел

Израелската војска соопшти дека ракетите биле истрелани од Иран кон Израел, пренесува Ројтерс.

Веќе има извештаи за активирање на сирени за воздушен напад во Тел Авив, а сега се слушаат предупредувачки сирени во Ерусалим, според новинската агенција.

Израелските одбранбени сили (IDF) објавија на мрежата X дека сите израелски цивили се во засолништа бидејќи ракети од Иран се истрелани кон Израел.

Социјалната мрежа Х објави дека биле фрлени повеќе од 400 проектили и беспилотни летала.

Пред нешто повеќе од еден час ИДФ соопшти дека сирените се вклучени.

Малку порано се појави вест дека имало масовно пукање во Јафа во кое загинале најмалку девет лица. Се сомнева дека е терористички напад.

Иранската револуционерна гарда соопшти дека нападот врз Израел бил како одмазда за смртта на лидерите на Хамас и Хезболах.

Лидерот на Хамас Исмаил Ханија беше убиен во Техеран во јули, додека лидерот на Хезболах Хасан Насрала беше убиен минатата недела во Бејрут. Иранската гарда додаде дека целите на денешниот напад биле важни бази и дека деталите ќе ги соопштат подоцна.

CRAZY footage from Israel now.

Израелското воено радио тврди дека речиси 200 проектили биле истрелани од Иран кон Израел. Засега не е јасно колкумина постигнале одредени цели.

Нападот од Иран продолжува, се вели во најновото соопштение за печатот на израелската армија. Се повторува претходната порака до жителите „да останат во заштитеното подрачје до дополнително известување“.

„Експлозиите што ги слушате се од пресретнување или паѓање проектили“, се вели во соопштението. Израелската армија известува дека моментално ги „идентификува и пресретнува ракетите“.

Во соопштението на ИДФ се предупредуваат граѓаните.

„Од Иран се истрелани проектили кон државата Израел. Ви е наредено да бидете во состојба на готовност и точно да ги следите упатствата од командата на Татковинскиот фронт. Во последните неколку минути, командата на Татковинскиот фронт дистрибуираше инструкции за спасување животи во различни области низ земјата.

October 1, 2024