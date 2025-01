Илон Маск го нарече поранешниот еврокомесар Тиери Бретон „европски тиранин“

Американскиот милијардер Илон Маск денеска го нарече поранешниот европски комесар за дигитализација, Французинот Тиери Бретон, европски тиранин.

Ова се случи за време на нова онлајн полемика меѓу двајцата во врска со поддршката на Маск за германската екстремна десница.

Кон крајот на декември, Маск во порака на Х рече дека само екстремно десничарската Алтернатива за Германија (AфД) може да ја спаси Германија. Неговиот коментар предизвика жестока осуда во Европа, при што Бретон во тоа време неговата изјава ја нарече „странско мешање“.

– Човеку, американското „странско мешање“ е единствената причина поради која ти денеска не зборуваш германски или руски, одговори Маск, алудирајќи на американското истоварување во Франција за време на Втората светска војна.

Tyrant of Europe🤴? Wow!

But No @elonmusk: the EU has NO mechanism to nullify any election anywhere in EU. Not at all what is said in the video below related only to the application of the DSA and its moderation obligations. Lost in translation 🎥…or another fake news🤡? https://t.co/oqh8wI4O55

— Thierry Breton (@ThierryBreton) January 11, 2025