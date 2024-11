Илјадници британски земјоделци протестираат во Лондон поради најавата за нов данок

Илјадници британски земјоделци се собраа денеска во центарот на Лондон на протест против воведувањето на контроверзниот данок на наследство за некои фарми, објавен од лабуристичката влада.

Игнорирајќи го дождот и слабиот снег, демонстрантите, од кои некои дојдоа со трактори, се собраа пред Даунинг стрит за да го изразат својот гнев од владиниот план, кој го обвинуваат за предавство.

Многумина од нив мавтаа со плакати на кои пишуваше „Без земјоделците нема храна“, „Фискалната војна ќе ги уништи фармите“. Некои од нив оставија гајби со зеленчук и овошје по улиците.

Would you support the English Farmers doing this in London in Protest over the greedy governments inheritance increases! pic.twitter.com/BufBKQhW5F

— Benonwine (@benonwine) November 3, 2024