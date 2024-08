Хорор на фестивал во Германија: Неколку лица загинаа во напад со нож, спасувачите се борат за животот на ранетите

Според првите информации има најмалку тројца загинати и неколку тешко повредени во крвав напад со нож на фестивал во Солинген.

Неколку луѓе беа убиени во петокот вечерта кога маж по случаен избор избоде посетители на фестивал во западниот германски град Солинген.

Околу 21 часот и 45 минути непознат маж ги нападнал посетителите на фестивалот на прославата на 650-годишнината од градот, при што извршил крвопролевање.

🇩🇪🚨‼️ BREAKING: A knife attack occurred at the Festival of Diversity in Solingen, Germany, resulting in multiple fatalities and several injuries.

The attacker, described by witnesses as possibly Arabic, randomly stabbed passers-by during the city festival. Reports indicate… pic.twitter.com/LrIlfsSrTK

— TabZ (@TabZLIVE) August 23, 2024