Холандија стигна до своето прво финале на Дејвис купот

Репрезентацијата на Холандија, која направи подвиг и го исфрли домаќинот Шпанија, продолжи со добрата серија на тенискиот турнир во Дејвис купот, откако ја елиминира Германија по 2-0 во победи.

Така, Холанѓаните се пласираа во своето прво финале, каде ќе го чекаат победникот од мечот помеѓу Италија, шампионот од минатата сезона и финалистот од последните две изданија – Австралија.

A wave of orange in the stands 🌊🧡#DavisCup | @KNLTB pic.twitter.com/42aDe57iz3

— Davis Cup (@DavisCup) November 22, 2024