Грузијците пишуваат историја, власта ги напаѓа со водени топови (ВИДЕО)

Веќе три дена протести ја потресуваат Грузија по контроверзната одлука на владата да го откаже барањето за членство во Европската унија. Критичарите ја обвинуваат владејачката партија Грузиски сон дека следи авторитарни, проруски политики за одвраќање на Западот што ги загрозува надежите за одамна ветеното членство на Грузија во ЕУ.

Протестите беа проследени со насилна полициска акција, бидејќи владејачката партија и илјадниците демонстранти се заглавени во се подлабока битка за иднината на земјата, со дилема дали Грузија треба да воспостави поблиски врски со Русија или со Европа. Според многумина историјата се повторува и тоа што се случи во Украина сега се случува во Тбилиси каде што вчера беа упасени стотици демонстранти кои беа напаѓани со водени топови на смрзнувачки температури. Според видеата од Тбилиси, Грузијците испишуваат не само европска историја туку и а херојство што одамна не е видено во Европа.

These Georgians are awesome. Putin's toast.

The Battle of Hogwarts between good and evil in real life. #GeorgiaProtests

Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺

🇬🇪🇪🇺🇷🇺 Georgian Maidan: a machine gun made of fireworks is being used against special forces.



„Ова е еден од ретките настани во историјата кога ни се случуваат декади. Задржете ги во мислите Грузија, Украина, Сирија и Романија“, гласи пост на Твитер.

This is one of those rare weeks in history when decades happen. Spare a thought for Ukraine, Georgia, Syria and Romania.

Was für ein paternalistisches, vordemokratisches Denken der Bevormundung hier herrscht! Die georgischen Freiheitskämpfer sind reif, mutig entschlossen genug, um sich ohne Druck von außen gegen den Russian way of life aufzulehnen. Lasst Eure billige Kreml-Propaganda stecken!

„Грузија не е Русија“, е еден од транспарентите на протестите.Овде како на ниту едно друго место се води битката за вистинска Европа. пријатели од Грузија, ќе надвладеете“, гласи друга порака.

🇬🇪🇪🇺🇷🇺 Georgia is not Russia.