Гори ли Калифорнија поради одлуката што ја донеле пред повеќе од 150 години?

Американската држава Калифорнија, веќе три дена, се бори со еден од најсмртоносните пожари во историјата, во кој загинаа најмалку петмина, а повеќе луѓе се тешко повредени, илјадници се евакиурани. Домовите на многумина повеќе ги нема, како и на многу славни холивудски ѕвезди. Иако сѐ уште не е блиску до гаснење поради силниот ветер, се поставуваат прашања како и зошто настанал ваков страшен пожар.

Некои наведуваат дека причината е критичен недостаток на вода, други лошата инфраструктура и раководство, додека трети велат дека еукалиптусот е главниот виновник.

This is not a scene from a horror movie. This is currently Pacific Palisades, CA.pic.twitter.com/Oyt4k32UGW — End Wokeness (@EndWokeness) January 8, 2025

Во зависност од тоа со кого разговарате, еукалиптусите во Калифорнија се или легендарни или огромна закана што „сака“ оган.

Достигнувајќи височина од над 30 метри, главниот тип на еукалиптус во Калифорнија е тасманискиот син еукалиптус (eucalyptus globulus). Има лисја во форма на срп кои висат од високите гранки и кора која постојано се лупи што дава „бушав“ изглед на стеблата. За некои, мирисот на еукалиптус има лековито дејство, а многумина тврдат дека дрвјата едноставно „мирисаат на Калифорнија“.

The Tasmanian Blue Gum Eucalyptus tree. My favorite tree in the world. Native to Australia but lots of them here in Southern California now too. pic.twitter.com/qxQEK00afG — Andre Warwar (@andrewarwar) May 29, 2024

Како еукалиптусите стигнаа до Калифорнија?

„Дрвјата еукалиптус дојдоа во пакети со семиња на бродовите кои пристигнуваа во Калифорнија во 1850-тите“, објаснува Џаред Фармер, автор на „Дрвјата во рајот: Историја на Калифорнија“, како што објави KQED.org.

За време на златната треска од средината на 19 век, Австралијците беа меѓу оние кои се преселија во регионот каде што дрвната маса беше дефицитарна.

„Ова беше ера во која сè се засноваше на дрвја“, вели Фармер, додавајќи: „Дрвото се користело за речиси сè – за енергија, градење градови, транспорт – сè за што користиме бетон, пластика и челик денес“.

Настрана од практичната потреба за садење дрвја, доселениците навикнати на густи шуми го сметаа тревнатиот, мочурлив и крут пејзаж на Калифорнија нецелосен. Така, за неколку години, расадниците во Сан Франциско почнаа да продаваат млади еукалиптус дрвја израснати од семиња.

These massive Eucalyptus trees were blown down by Sunday’s wind gusts of 60+ MPH smashing cars on this hillside above the Pacific. Fortunately the power here is buried. But 11% of Santa Cruz County is in the dark this morning.

We’re live on @weatherchannel pic.twitter.com/0IThCYEB9E — Mike Seidel (@mikeseidel) February 5, 2024

Дрвјата растеа неверојатно брзо, дури и во лоша почва.

„Во просечна дождлива година во Калифорнија, овие дрвја растат меѓу 1,2 и 1,8 метри во височина и во раните години на раст го зголемуваат дијаметарот на стеблото за половина до еден сантиметар“, објасни Џо Мекбрајд, почесен професор по пејзажна архитектура и планирање на животната средина на Универзитетот во Беркли.

Еукалиптуси како ветробрани

Покрај промената на пејзажот и обезбедувањето дрва за огрев, Калифорнијците засадија еукалиптуси (главно син еукалиптус) за заштита од ветер.

Најголемата и најгуста плантажа на синиот еукалиптус во светот, лоцирана во кампусот на Универзитетот во Беркли, првично беше засадена пред 140 години токму како ветробранска заштита односно, за прашината од патеката да не им доаѓа влице на спортистите.

“Blue-gum eucalyptus trees, Eucalyptus globulous, smell great and are the tallest trees on campus, even taller than our second-growth redwoods.”

Narrated by Dacher Keltner, @GreaterGoodSC at UC Berkeley. pic.twitter.com/dA4CaXBJT5 — Cal🌟 (@Cal) June 9, 2020

Успехот на еукалиптусот во Калифорнија делумно се должи на недостатокот на природни непријатели. Бидејќи биле одгледувани од семиња, тие не донеле штетници или патогени со кои би можеле да се борат во Австралија.

Садењето еукалиптус цветаше на почетокот на 20 век

Во рок од неколку децении од доаѓањето на еукалиптусот, многу Калифорнијци изгубија интерес за дрвото. Синиот еукалиптус се покажа како слаб за обработка на дрво – често пукаше, што го прави несоодветен за употреба за талпи. Покрај тоа, тој се покажал како исклучително „жеден“, сушејќи ги блиските бунари.

„Ако ги погледнете калифорниските земјоделски списанија од 1870-тите, 1880-тите и 1890-тите, ќе најдете извештаи полни со разочарување, како „овие дрвја се бескорисни“, рече Фармер.

Но, на почетокот на 20 век, ситуацијата се смени кога претставници на Шумската служба на САД изразија загриженост за претстојниот недостиг на дрва. Тие се плашеа дека шумите во источниот дел на САД се преексплоатирани и нема да се обноват, и предвидуваа дека резервите од тврдо дрво ќе исчезнат во следните 15 години.

A series of 1910 images showing a eucalyptus nursery, from our online catalog. Did you know that eucalyptus trees are not native to California?

[1/6] pic.twitter.com/M7ZlkwW696 — CA State Library (@CAStateLibrary) July 10, 2023

Инвеститорите видоа можност: Калифорнија имаше дрво што може да порасне до целосна големина во таа временска рамка. Ако се потрошат тврдите дрвја, претпоставуваа тие, побарувачката за такви дрвја би можела вртоглаво да се зголеми, што ќе им донесе голем профит на краток рок.

„Само сакаа да заработат пари“

Фармер објаснува дека овие инвеститори не обрнале внимание на лошите критики за синиот еукалиптус. „И дури и да го знаеле тоа, веројатно не им било грижа затоа што само сакале да заработат – тие само купувале и препродавале земјиште“.

Ова резултираше со шпекулативна треска, или т.н пазарен балон. Почнаа да се продаваат насади густо засадени со еукалиптус – стотици дрвја на хектар. За само неколку години, низ Калифорнија беа засадени милиони сини дрвја еукалиптус.

Сепак, предвидениот недостиг на дрва никогаш не се случи. Шумите на исток се покажаа поотпорни од очекуваното, а потребата за дрво се намали поради употребата на бетон, челик и пластика. На крајот, илјадниците хектари еукалиптус засадени низ Калифорнија не вредеа ниту да се исечат.

Голем дел од денешните дрвја се напуштени стогодишни насад.

Што е со пожарите?

Еукалиптусите во Калифорнија имаат и застапници и критичари. Голем дел од дебатата за тоа дали овие дрвја треба да останат е поврзана со катастрофалниот пожар во Ист Беј во 1991 година, кој однесе 25 животи и остави илјадници без покрив над главата. Изгореа огромни површини со еукалиптус.

OAKLAND HILLS FIRE LESSONS FROM 1991 The Keller Fire, which erupted Friday afternoon, brought back eerie memories of the Oakland firestorm of 1991. By Monday, it was 90% contained. “Very similar situations, very heavy winds, red flag day,” said Oakland Fire Chief Damon… pic.twitter.com/DD22M77CKU — Betty Yu (@bett_yu) October 21, 2024

„Луѓето не го поврзуваа пожарот со плантажата во тоа време; тие едноставно мислеа дека е шума со еукалиптус“, вели ботаничарката Џен Јост од Универзитетот Кал Поли, додавајќи: „А кога пожарот помина – толку брзо и толку интензивно – и толку многу луѓе ги загубија своите домови, природната реакција беше омраза кон синиот еукалиптус“.

Неколку причини зошто еукалиптусот ги прави пожарите поризични

Експертите наведуваат неколку причини зошто еукалиптусот го зголемува ризикот од пожар. Кората што ја фрлаат брзо се суши и станува гориво. Кога ќе започне пожар, оваа кора лесно се носи од ветрот и може да го шири огнот со километри. Еукалиптусот е полн со масло. Токму ова масло го дава интензивниот мирис по кој се познати, но при пожар ги прави дрвјата исклучително запаливи.

Drivers navigating the streets in Somis, California, witnessed flames of the #MariaFire engulfing woods on both sides of the road. Eucalyptus trees, which contain naturally flammable oil, were also burned in the fire. https://t.co/OFw5J0IP1k pic.twitter.com/N2Sg0NsLqa — ABC News (@ABC) November 4, 2019

Сепак, некои го поддржуваат зачувувањето на еукалиптусот, тврдејќи дека и други растенија кои би ги замениле би изгореле. Пред неколку години, федералните средства наменети за отстранување на дрвјата на ридовите на Ист Беј беа повлечени откако демонстрантите протестираа голи и прегрнуваа еукалиптусови дрвја во кампусот во Беркли. Но, по речиси една деценија правна битка, судот му даде дозвола на Беркли да ги отстрани дрвјата.

Eucalyptus removal slowly progressing in Strawberry Canyon above UC Berkeley. Much of the work has been done along Grizzly Peak road. Monterey pine, Monterey cypress, coast live oak, redwood, California bay, Douglas fir, madrone, and lots of chaparral left in the wake. pic.twitter.com/1kmIUSHEKL — felinecannonball (@feline_cannon) February 13, 2024

Сепак, тоа е капка во морето со оглед на тоа колку вакви дрвја има во Калифорнија.