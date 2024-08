Голема размена на затвореници меѓу Русија и Украина. Погледнете го трогателно видео

Русија и Украина разменија по 115 воени заробеници од секоја страна во саботата, откако Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) дејствуваа како посредник. Тоа е прва размена откако Украина ненадејно ја нападна руската област Курск на 6 август, што е најголемиот напад на странска сила на руска територија од Втората светска војна.

Разменетите руски војници се заробени во областа Курск, соопшти руското Министерство за одбрана. Сите ослободени руски војници сега се во Белорусија и ќе им се обезбеди лекување и рехабилитација по враќањето во Русија. Министерството изрази благодарност до Обединетите Арапски Емирати за нивната улога во олеснувањето на размената на затвореници.

Меѓу вратените Украинци се и бранителите на Мариупол

Меѓу вратените Украинци има војници на Националната гарда, армијата, морнарицата и Државната гранична служба.

Despite the Kursk operation, Ukraine and Russia agreed to exchange prisoners. 115 Ukrainian POWs who had been held in a Russian prisons for 2.5 years were returned home. This man does not yet believe that he is home. #WelcomeHome pic.twitter.com/6EKErspLxe

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 24, 2024