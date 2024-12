Голем напад на Русија врз енергетската инфраструктура на Украина, тројца ранети во Харков

Министерот за енергетика на Украина Герман Галушченко денеска преку Фејсбук објава информираше дека Русија масовно ја напаѓа енергетската инфраструктура на земјата.

Галушченко додаде дека компанијата за управување со енергетската мрежа го ограничила снабдувањето со електрична енергија за да се минимизираат штетите.

Руските напади врз енергетската мрежа на Украина се засилија во пролетта, предизвикувајќи штети на речиси половина од инфраструктурата и оставајќи ја земјата без електрична енергија за долг период.

Awoke to see that fascist Russia is arranging a Christmas missile attack for democratic Ukraine – Russian Tu-95 bombers are in firing positions over the Caspian Sea, and Kalibr missiles just launched from warships in Black Sea. Video: The sound of Christmas morning in Ukraine. pic.twitter.com/dI0dkKHmUT

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 25, 2024