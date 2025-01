Голдман Сакс препорачува пет сектори за инвестирање во 2025 година

Берзата испорача силни приноси во 2024 година, добивајќи 23 отсто и забележајќи две последователни години со повеќе од 20 проценти приноси.

Тоа е прилично импресивно, имајќи предвид дека историскиот просечен годишен принос на S&P 500 е поблиску до 10 отсто. Овие приноси ги рефлектираат добивките во широк опсег на акции, од различни делови на пазарот. Интересно е што некои сектори остварија уште повисоки приноси.

На пример, оние кои беа доволно паметни да погледнат покрај скептиците и да задржат пари во технолошкиот сектор беа особено добро наградени. iShares Technology ETF врати неверојатни 30,25% во 2024 година.

Се разбира, минатото не ја гарантира иднината, па инвеститорите со право се прашуваат дали технологијата може да продолжи на своите победнички начини или дали има некаде на друго место тие подобро да ги паркираат своите тешко заработени пари.

Голдман Сакс штотуку ги откри своите омилени сектори во 2025 година, што го олеснува одлучувањето дали да се остане на место или да се префрли на други кошеви.

Истражувачкиот тим на Голдман Сакс неодамна објави секторски модел за американските акции, врз основа на веројатноста подеднакво пондериран сектор да го надмине исто пондерираниот S&P 500 за пет процентни поени или повеќе во следните шест месеци.

Неговиот модел обично сугерира дека три сектори треба да бидат со „прекумерна тежина“ во следните шест месеци.

Досега, резултатите од моделот се интригантни. Последниот тест покажа дека го надминал S&P 500 за 6-месечен просек од 8% од 2004 година.

Се разбира, ова тестирање претпоставува совршено предвидување на влезните податоци на моделот, како што се макроекономските варијабли, вклучувајќи го и економскиот раст. Сепак, ова се цврсти приноси.

Прекумерните секторски пондери на Голдман Сакс за 2025 година можат на сличен начин да донесат добивка, но Голдман признава дека има предизвици во предвидувањето на веројатните победници за оваа година. Многу може да зависи од економскиот раст.

Економистите на фирмата прогнозираат „над трендот и консензусот на американскиот економски раст, кој, заедно со потенцијалните промени во фискалната политика, во голема мера поддржува циклична положба“.

Сепак, тие исто така очекуваат благо забавување на економскиот раст, а акциите веројатно веќе се со високи цени во услови на екстремно оптимистичкиот раст. На крајот на краиштата, акциите не се евтини по изминатите две години на големи приноси.

Што велат перспективите за оваа година?

Како дел од својата анализа, тимот на Голдман ги даде своите изгледи за голем број различни макроекономски податоци:

Секторскиот модел на Голдман Сакс вклучува:

Макро податоци: економски раст, невработеност, каматни стапки, трговски пондериран американски долар и цени на нафтата.

Основни податоци: Консензуален раст на заработката, профитни маржи и поврат на капиталот.

Вреднување: цена во однос на заработка, цена според сметководството , вредност на претпријатието во одн0с на заработката пред камата, даноци, амортизација и амортизација (EV/EBITDA) и вредност на претпријатието во однос на продажбата (EV/продажба).

Врз основа на сите различни инпути, аналитичарите на Голдман Сакс препорачуваат следните сектори да се претпочитаат во портфолијата:

Материјали,

Софтвер и услуги,

Здравствена нега,

Комунален сектор

Недвижен имот

Изборот на модели со најголемо вреднување од пет се Материјали и Софтвер и услуги. Секторскиот модел ги разложува секторите на информатичката технологија и комуникациските услуги во нивните различни индустриски групи за подобро да ги рефлектира различните бизниси. Користениот период за примерокот е од 2004-2018 година.

Во 2024 година, S&P 500 iShares Basic Materials ETF произведе негативен принос од 4,53% наспроти позитивните 23% за S&P 500. Секторот S&P 500 Basic Materials ја заврши минатата година со напредна 12-месечна заработка од цена до заработка , или P/ Е, на ниво од 18,3x во споредба со 20-годишниот просек од 15,2x.

Сепак, гледајќи напред, Голдман Сакс предвидува дека секторот: 1) треба да генерира раст на ЕПС од 13% и во 2025 и во 2026 година; 2) моментално се тргува со попуст од 8% на S&P 500; и 3) гледајќи наназад во изминатите 20 години, проценката за секторот е само во перцентилот од 18%. Трите најголеми акции по пазарна капитализација во секторот се Lin plc (21,5%), Sherwin Williams (8,3%) и Air Products & Chemicals Inc. (6,8%).

Софтвер фокусиран на вештачка интелигенција

На страната на софтверот, софтверот за технологија iShares ETF (IGV) (користејќи го ова како прокси за софтверски компании) врати 23,41% во 2024 година.

Во рамките на софтверските акции, минатата година имаше прилично широк опсег на дисперзија помеѓу победниците и губитниците. Додека вреднувањата на акциите на софтверот моментално се на високата страна (забелешка: софтверот моментално се тргува со премија од 68% во однос на S&P 500 и е во перцентилот од 90% гледајќи наназад 20 години), Goldman Sachs истакнува дека: 1) Во моментов предвидува EPS за индустријата да порасне за 10% и 14% во 2025 и 2026 година; 2) групата има долгорочна проценета стапка на раст од 14% и 3) секторот моментално може да се пофали со највисок принос на капиталот (31%) и нето маржа (28%) од кој било сектор S&P 500.

Растот и трошењето на вештачката интелигенција веројатно ќе поттикнат дополнителни придобивки во неколку софтверски акции во наредната година.

Многу од најголемите акции за софтвер и комуникации, како што се Microsoft Corp, ServiceNow Inc., Salesforce Inc., Adobe Inc. и Oracle Corp., заедно со имиња како Meta Platforms и Netflix Inc., веќе трошат значителни суми пари на вештачка интелигенција. Трендовите за вештачка интелигенција веројатно ќе продолжат да фаворизираат широк спектар на софтверски и комуникациски наслови оваа година.

Според неодамнешната индустриска прогноза на Меѓународната корпорација за податоци – IDC, „брзото вклучување на вештачката интелигенција, особено генеративната вештачка интелигенција (GenAI) во широк спектар на производи ќе резултира со сложена годишна стапка на раст (CAGR) од 29,0% во текот на прогнозен период 2024-2028 година“.