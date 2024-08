Ѓоковиќ го победи Алкараз и го освои олимпиското злато што му недостигаше

Новак Ѓоковиќ го освои златото во машка поединечна конкуренција во тенис на Олимписките игри во Париз. Во финалето го победи Карлос Алкараз со 7:6 (3), 7:6 (2).

Тоа е прв златен медал во кариерата на 37-годишната српска тениска легенда, кој на тој начин го заокружи „Златниот слем“ во кариерата, односно ги освои сите четири грен слем и олимписко злато. Досега во историјата на тенисот успеале само Штефи Граф, Андре Агаси, Рафаел Надал и Серена Вилијамс.

Во кариерата во која освои многу трофеи, единствено што му недостигаше на 37-годишниот Ѓоковиќ беше индивидуален златен медал од Олимписките игри. Досега ја освои бронзата во Пекинг во 2008 година и со овој резултат заокружи прекрасна кариера.

Во ова финале Ѓоковиќ дефинитивно го одигра најдобриот меч за оваа година, а прашање е кога последен пат беше на неверојатно високо ниво на игра од првиот до последниот поен.

За 21-годишниот Алкараз, кој неодамна ги врза титулите во Ролан Гарос и Вимблдон, сепак ќе има доволно можности да го освои најсветлиот медал на Игрите, кој го пропушти оваа недела по два часа и 51 минута игра.

