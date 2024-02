„Ѓаволот носи Прада“ се враќа како мјузикл, еве кој ќе ја глуми Мерил Стрип

Ванеса Вилијамс, позната по нејзиниот портрет на застрашувачката Вилхелмина Слејтер во саканата ТВ серија Грдата Бети, треба да зачекори назад во чевлите на негативец додека ја презема легендарната улога на Миранда Пристли во сценската адаптација на Елтон Џон на The Devil Wears Prada.

Соопштението дојде во понеделникот, при што продукцијата ја откри Вилијамс како ѕвезда за изведбата на шоуто во Вест Енд, која може да се пофали со партитура составена од Џон.

Во видеото, Вилијамс чекори по имагинарните ходници на списанието Runway, држејќи ја „Книгата“, пред да се смести во канцеларијата на Пристли.

„Да… тоа сум јас“, го навела таа клипот, повикувајќи ги фановите да ги обезбедат своите билети со карактеристичен шмек.

Вилијамс ја презема улогата од Мерил Стрип, која глумешево блокбастерот од 2006 година што ја инспирираше музичката адаптација. Оригиналниот филм е исто така инспириран од истоимениот роман на Лорен Вајсбергер за кој се смета дека го фиктивизира нејзиното време работејќи за Ана Винтур од Вог.

Сценската продукција го означува враќањето на Вилијамс во доменот на незапирливото уредничко раководство по нејзиниот познат мандат како Вилхелмина Слејтер во „Грдата Бети“, улога што и донесе три номинации за Еми за време на серијата од 2006 до 2010 година.

Покрај нејзиниот телевизиски успех, мултиталентираната Вилијамс може да се пофали со славна сценска кариера, вклучително и номинација за Тони за нејзината изведба во Into The Woods, заедно со заслугите во продукции како Kiss of the Spider Woman, Sondheim on Sondheim и Show Boat.

Сценскиот мјузикл Devil Wears Prada треба да дебитира во октомври 2024 година во лондонскиот Dominion Theatre, ветувајќи ѝ на публиката возбудливо патување во гламурозниот, но предавнички свет на високата мода.