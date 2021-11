(Галерија) Во апартманот на Кери Бредшо- Сега можеш и ти!

САД- И баш така. . . можете да ја живеете вашата фантазија и надвор од „ Сексот и градот“.

Ворнер Брос и Airbnb макотрпно го ресоздаде станот на Кери Бредшо во кафени тонови, за прв пат овековечен во почетокот на шоуто на HBO, во чест на претстојното продолжение, And Just Like That. Ѕидовите обоени во фстк боја се таму, како и тој безжичен телефон од 2000-тите. Црниот лаптоп на Кери седи на биро во аголот, украсен со белешка .

Полиците се украсени со сè, од чаши за мартини – совршени за правење на омилениот коктел „Космополитен“ – и изданија на „Вог“.

А потоа, тука е плакарот. Апсолутно пука од разни бои и светки и се разбира, чевлите Маноло Бланик. Легендарните модни предмети од хит-серијата и филмови, од златниот ѓердан Кери, како и тутуто на Патриша Филд што Бредшо го носи во почетните епизоди, служат како стилски велигденски јајца, подготвени секој да ги проба.

Да, рековме да се обидеме: Признавајќи дека модата е една од клучните причини што луѓето го сакаат „Сексот и градот“ и претстојниот , And Just Like That, Airbnb и WarnerBrothers ги охрабруваат своите гости да си играат во облеката. Тие дури и ќе организираат персонализирано искуство за стајлинг и фотосесија.

Сара Џесика Паркер која ја глуми Кери Бредшо, исто така се појавува како виртуелна водителка. По пријавувањето, има виртуелен поздрав од актерката, направена во наративниот стил на ликот што таа го прослави.

„Ликот на Кери Бредшо ми е близок и драг на срцето, а повторното посета на нејзиниот свет за продолжување на приказната за Сексот и градот беше огромна радост“, вели Паркер. „Возбудена сум што нашата публика ќе го доживее Њујорк на Кери како никогаш досега и ќе оди во нејзините чевли, буквално, за прв пат“.

Резервирањето за станот во Бредшо се отвора на 8 ноември напладне. Чини 23 долари за ноќ – нумеричка ода за датумот на премиерата на Сексот и градот пред дваесет и три години – и се наоѓа во населбата Челзи во Њујорк.

Прошетајте низ станот на Кери Бредшо. . . а можеби и самите почнете да планирате патување во Њујорк. (Вог)