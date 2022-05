(Галерија) Погледнете како беше на концертот на „Дип парпл“ во Скопје

Македонската и регионалната публика имаа можност во живо да ги слушнат класиците: „Smoke on the water“, „Hush“, „Strange kind of woman“, „Knocking at your back door“, „Highway star“ и уште многу други хитови што го одбележаа пет децениското постоење на овој навистина култен и легендарен бенд во музичката историја.