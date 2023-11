Френсис Стернхаген, двократна добитничка на „Тони“ и актерка од „Сексот и градот“, почина на 93 години

Почина Френсис Стернхаген, сестраната актерка чиј половина век на Бродвеј вклучуваше две награди Тони, седум номинации и незаборавни улоги во Equus, On Golden Pond и The Heiress. Таа имаше 93 години.

Стернхаген почина мирно во понеделникот од природна смрт во нејзиниот дом во Њу Рошел, Њујорк, соопшти нејзиното семејство во соопштението до кое дојде „Холивуд репортер“. „Продолжуваме да бидеме инспирирани од нејзината љубов и живот“, истакнаа тие.

Со сиот нејзин успех на сцената, Стернхаген е можеби најпозната по тоа што глумеше две мајки на телевизија: Бани Мекдугал во серијата „Сексот и градот“ на HBO и препотентната Естер Клавин на „Chers“ на NBC. Таа доби номинации за Еми за двете изведби.

Стернхаген беше специјализиран за прикажување на ликови кои немаа бесмислени, препотентни ставови и храбра цврстина. Таа уживаше во улоги кои беа надвор од вообичаената патека – колку е почудно и поексцентрично, толку подобро.

„Морам да кажам дека е забавно да се играат овие снобовски постари дами. Секогаш е позабавно да се биде одвратен“, рече Стернхаген во интервју за Лос Анџелес Тајмс во 2002 година. „Сум познавала такви жени и можам да ги имитирам, претпоставувам“.

Стернхаген го доби својот прв Тони во 1974 година за нејзината работа во неколку приказни во оригиналната продукција на Добриот доктор на Нил Сајмон, а потоа победи повторно во 1995 година за улогата на вдовицата тетка Лавинија наспроти Чери Џонс во оживувањето на Наследничката.

Во оригиналната бродвејска продукција на „На златното езерце“ од 1979 година, таа доби номинација за Тони за првичната улога на Етел Тајер (ликот на Кетрин Хепберн во филмот), а кога Челичните Магнолии започнаа на Бродвеј во 2005 година, таа ја портретираше Клер (Олимпија Дукакис го имаше дел во тој филм).

Таа беше номинирана повторно во 1996 година за нејзиниот пресврт во Equus како Дора Стренг, мајка на емоционално вознемирен син (Питер Фирт), како и за Знакот во прозорецот на Сидни Брустејн во 1972 година, Ангел во 1978 година и Morning’s at Seven во 2002 година.

Стернхагер пристигна како Естер во петтата сезона на Cheers. Како и нејзиниот син, поштарот Клиф (Џон Раценбергер), таа имаше склоност да изнесува нејасни тривијални факти. Таа, исто така, имаше мека страна … до одреден степен. „Ти си мојата гордост и радост. Ти си најдоброто нешто што ми се случило“, му вели Естер на Клиф во своето деби настап во 1986 година, додавајќи зачудено по моментот на размислување: „Ај, размисли за тоа“.

Во Сексот и градот, таа беше урнебесна како мајка и свекрва, чија заштита на нејзиниот син Треј (Кајл Меклахлан) го направи животот пекол на неговата нова невеста Шарлот (Кристин Дејвис). Нејзиното чувство за право немаше граници, како што беше сведок кога таа се втурна кај младенците за да им достави свежи мафини, само за да ги најде во маката на утринскиот секс.

„Таа има еден вид ментален слом од Источна страна кога ќе ги најде“, изјави извршниот продуцент Мајкл Патрик Кинг за ликот. „Тоа е мојата омилена сцена. Тоа е истата епизода кога таа се прикрадува во спалната соба на Треј навечер кога тој е настинат и му го трие Vicks VapoRub на градите. Потоа Шарлот се буди и обајцата го тријат VapoRub на градите на овој човек. Се работи за територијализам, територијата е синот. Тоа е и болно и еротско, а Франи беше подготвена за тоа“.

Стернхаген остави впечаток и како Милисент „Гама“ Картер, баба на Џон Картер (Ноа Вајл), на ЕР на NBC и како Вили Реј Џонсон, непоколебливата мајка на заменик-шефот на ЛАПД, Бренда Ли Џонсон (Кира Сеџвик), во The Closer на TNT.

Првиот поттик на Стернхаген за настап дошол кога го насмеала својот татко, кој боледувал од Паркинсонова болест, имитирајќи ги своите соученици од училиштето Потомак. Таа, исто така, присуствуваше на Мадеира, подготвително училиште за девојчиња во Меклин, Вирџинија, пред да се запише на колеџот Васар.

Стернхаген студирала историја кога нејзиниот професор по историја прашал зошто не студира драма. Таа го отфрли актерството, мислејќи дека не треба да учи нешто во кое толку многу ужива. Наставничката ја убедила во спротивното. „Претпоставувам дека не бев толку добар историчар“, се шегува таа во интервју за Њујорк Тајмс во 1979 година.

Таа беше избрана за шеф на драмскиот клуб на колеџот по возбудливата изведба како насловниот лик во Ричард Втори, која кулминираше со нејзиното кршење огледало во средината на трпезаријата.

По дипломирањето во 1951 година, Стернхаген предавала драма, музика и танц во Милтон, Масачусетс. „Најдобриот дел од работата“, се сеќава таа, „беше тоа што ми даде шанса да се покажам пред децата“.

По неуспешната аудиција за Cambridge’s Brattle Theatre, таа се врати дома и ги доби улогите на сцената Арена во Вашингтон во The Country Wife and Our Town.

Стернхаген го имаше своето деби на Бродвеј во 1955 година играјќи ја Мис Т. Муз во оживувањето на комедијата на Торнтон Вајлдер „Кожата на нашите заби“, со Џорџ Абот, Хелен Хејс и Мери Мартин. Една година подоцна, таа ја доби наградата Оби за нејзината изведба во „Восхитлив Башвил“ и во 1959 година глумеше со Џин Хекман во „Светоста на Марџери Кемпе“. (Таа се појави во десетици драми надвор од Бродвеј и во 2013 година доби Оби за достигнување во кариерата.)

Други заслуги на Стернхаген на Бродвеј ги вклучуваа Големиот ден наутро во 1962 година, Знаеш дека не можам да те слушам кога тече водата во 1967 година, Едвард Олби „Сè е завршено“ во 1971 година, не можеш да го земеш со себе во 1983 година и морски пејзаж во 2005 година.

Таа го направи својот пробив на големите екрани во 1967 година како библиотекарката Шарлот Волф Up the Down Staircase за продуцентот Алан Џ. Пакула, а подоцна се појави во Почнувајќи одново (1979) и Се гледаме утрото (1989), во продукција и режија на Пакула, исто така.

Таа беше одлична како неверојатниот Док Лазар, кој помогна во решавањето на серија убиства во оддалечениот камп за рударство во вселената, во научно-фантастичниот трилер Outland (1981), а во нејзиното филмско резиме, исто така, беше и The Tiger Makes Out (1967) , The Hospital (1971), Bright Lights, Big City (1988), Misery (1990), The Mist (2007), Julie and Julia (2009), Dolphin Tale (2011) и And So It Goes (2014).

Стернхаген се појави со Томас А. Карлин (шкотскиот чувар на зелените, Сенди Мекфидиш во Кедишек) во 1955 година надвор од Бродвеј во продукција на „Крадците“ на карневалот на цреша Лејн. Тие се венчаа следната година и беа заедно до неговата смрт во 1991 година.

Зад себе ги остави децата, Пол, Аманда (Д-р Лонг на пријателите), Тони, Сара, Питер и Џон; девет внуци; и двајца правнуци. Прославата на нејзината кариера и живот е планирана за средината на јануари, блиску до нејзиниот 94-ти роденден.

За време на враќањето во Васар во 2001 година, Стернхаген забележа дека преку „работа на ликови во драми научив за себе, за тоа како функционираат луѓето“.

„Правете го она што го сакате, што и да е тоа“, додаде таа. „И ако можете да заработите за живот од она што го сакате, имате ужасна среќа“. (Холивуд репортер)