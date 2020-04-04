(Фото/Видео) Експлозија во зграда во Русија, еден мртов

Во зграда во градот Ореково-Зуево во московскиот регион дојде до експлозија во еден стан, изјави портпаролот на руското министерство за вонредни состојби.
Според него, до експлозијата дошло на третиот кат на петтокатница, а дел од зградата се урна, пренесе Тас.
Воробьев взял под личный контроль взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево. На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Полетыкин.
Главе мунинципалитета поручено обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым. pic.twitter.com/Qh1ZUkEY7g
— Д и к а я М ö с к в а (@WildWildMoscow) April 4, 2020
Спутник наведува дека загинало најмалку едно лице.
Итните служби наведоа дека можно е експлозијата да се случила поради дефект на опрема.
В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в жилом доме.
Очевидец снял на видео: pic.twitter.com/sP1RLwF6hN
— A.C.A.B. (@MrMaaay) April 4, 2020