(Фото) Снежно невреме ги зафати Бугарија и Романија. Двајца загинати во Бугарија

Две лица загинаа во невремето во Бугарија и Романија за време на викендот, што предизвика соборени дрвја и прекин на електричната енергија на брегот на Црното Море.

Жена била згмечена од дрво

Во саботата вечерта, 43-годишна жена била здробена до смрт од дрво во источниот град Варна, соопшти бугарската полиција. Повредени се и двајца спасувачи кога врз нив паднале скршени гранки.

Шеесет и петгодишен возач загина во Софија кога дрво паднало врз автомобилот во кој се наоѓал. Неговата сопруга е хоспитализирана во тешка состојба.

Силен ветер и високи бранови на Црното Море

Иако денеска се смирува временската состојба во главниот град, источна Бугарија се уште е изложена на силен ветер кој дува со брзина поголема од 100 км/ч и немирно море, со бранови над пет метри.

Крајбрежниот град Варна прогласи вонредна состојба, како и осум други градови во регионот, а жителите беа замолени да останат дома.

Снежен хаос владее и на североистокот од земјава, од каде полицијата добила десетици повици од возачи во неволја. Авионскиот и железничкиот сообраќај беа прекинати.

Хаос и во Романија

Истото невреме ја погоди и соседна Романија. Таму црноморските пристаништа се затворени за пловидба.

Метеоролошката служба издаде највисоко црвено предупредување за провинциите Констанца и Тулчеа.

On Nov 18, 2023 it snowed heavily over mountainous and eastern parts of Romania with multiple reports of wind damage, road closures and accidents ❄️

The map below shows the depth of snow at 8 pm (local time) on Nov 18, 2023. pic.twitter.com/0BFUNRrYj8

— Thunder26 (@Thunder261) November 19, 2023