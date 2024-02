Фати го Пелистер – откривање на планината низ објективот, под менторство на режисерот на „Медена земја“

На 2 март, во 12 часот на оваа локација, изложбата ветува дека ќе биде доказ за трансформативната моќ на фотографијата и неискажаните приказни на планините, поканувајќи ги гледачите да бидат сведоци на невидените раскош на Пелистер низ едни нови објективи со цел да откриеме овие наративи, врамени со убавината на пејзажот и визијата на оние кои интимно го запознале.

Овој едукативен сегмент на работилница и изложба е дел од поширокиот проект ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕЛИСТЕР? / ARE YOU READY FOR PELISTER? на ПРЕДА Плус Фондација се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).

Проектот ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ПЕЛИСТЕР? е кофинансиран од Општина Битола.