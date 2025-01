Фантастичниот Ѓоковиќ го победи Алкараз и се пласираше во полуфиналето на Австралија опен

Новак Ѓоковиќ (37) во четвртфиналето на Австралија опен го совлада 16 години помладиот Карлос Алкараз со 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. Веројатно најдобриот тенисер на сите времиња на тој начин го спречи моментално третиот тенисер на светот да го освои единствениот Грен слем што му недостига оваа година.

Ѓоковиќ, пак, продолжува кон својата 11-та титула во Мелбурн и 25-ти Грен слем севкупно. Александар Зверев му застанува на патот да ги подобри рекордите што ги постави. Вториот светски тенисер е противник на Ѓоковиќ во полуфиналето на Австралија опен.

Србинот го доби мечот совладувајќи го светскиот рекет број 3 со фантастична игра и ја продолжи серијата одлични пресметки. Лани Алкараз го освои финалето на Вимблдон, а потоа Ѓоковиќ возврати во дуелот за олимписко злато. Сега со победа над шпанскиот феномен го подобри својот скор на вкупни 5:3 против Алкараз.

Тоа беше одличен натпревар на тенис од врвна класа. Ѓоковиќ и Алкараз одиграа натпревар полн со возбудувања, пресврти и маестрални потези. Ѓоковиќ го отвори мечот со брејк и водство од 2:0, но потоа Алкараз се врати и направи брејк во клучниот момент, за водство од 5:4, што значеше дека сервираше за првиот сет.

Како тоа да не беше доволно лошо за Ѓоковиќ, тој побара медицински тајм-аут поради болки во препоните. Кога се врати од соблекувалната, Алкараз лесно го одбрани брејкот и поведе со 1:0 во сетови.

Ништо во тоа време не претскажало дека Ѓоковиќ ќе направи голем пресврт. Особено откако Алкараз го надополни огромното водство на Ѓоковиќ од 3:0 на почетокот од вториот сет. Сепак, следеше нов пресврт, кој српскиот шампион го оствари во десеттиот гем од вториот сет за вкупни 1:1.

Novak Djokovic in the semi finals of Australia Open 2025!💥#AustraliaOpen pic.twitter.com/VkOyawqggr

— Covering Sports (@Covering_sport) January 21, 2025