Европската централна банка ја намали каматната стапка за прв пат по 5 години

Европската централна банка ја намали основната каматна стапка за прв пат по 5 години, намалувајќи го притисокот врз должниците во целата еврозона.

ЕЦБ ја намали каматната стапка на 3,75% од рекордните 4% и направи чекор пред американската централна банка и Банката на Англија, кои допрва треба да ги намалат каматните стапки.

Финансиските пазари со нетрпение го очекуваа првото намалување во еврозоната од септември 2019 година, што ќе влијае и на главната стапка на ЕЦБ за рефинансирачки операции, која падна од 4,5% на 4,25%.

Аналитичарите предвидоа намалување на трошоците за задолжување на состанокот на ЕЦБ во јуни, по сигналите дека централната банка е подготвена да понуди поголема поддршка за економиите во еврозоната по периодот на економска стагнација поврзана со руската инвазија на Украина.

We cut our key interest rates by 0.25 percentage points.

Keeping interest rates high for nine months has helped push down inflation.

It is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction.

