ЕВРО2024: Србија храбро против Англија, но сепак поразена минимално

Англија ја совлада вечерва Србија во Гелзенкирхен со минимални 1-0 (1-0) во натпревар од првото коло во групата Ц на Европското фудбалско првенство.

Во првото полувреме Англичаните беа подобриот противник и дојдоа до предност со голот на Џуд Белингем во 13. минута.

Мрежите мируваа во вториот дел во кој Србија одигра многу добро, имаше неколку добри ситуации и шанси, додека Англичаните се заканија само преку Хари Кејн, кој ја погоди стативата,

Three points for the Three Lions 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EURO2024 | #SRBENG pic.twitter.com/XTLJmU2Puu

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024