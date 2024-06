Еве зошто демократите се загрижени: Неколку секунди од дебатата што предизвикаа паника кај нив

„Сè што требаше да направи Џо Бајден е да го повтори својот говор за состојбата на нацијата што ги исполни очекувањата“.

Оваа реченица е од почетокот на анализата на Политико за дебатата во која Бајден не само што разочарал, велат тие, туку и влеал страв кај демократите, меѓу кои може да се слушне дека треба да најдат друг кандидат за претседател.

Дебатата покажа дека Бајден на моменти го губи својот циклус на мисли, што според некои набљудувачи предизвика „паника“ во Демократската партија и кампањата Бајден-Харис. Ваквите моменти им дадоа на поддржувачите на Трамп дополнителен материјал за напади.

Fun Fact: These two have been eligible for Medicare for over 13 years pic.twitter.com/TjLEkQS4TF

“He did beat Medicaid, he beat it to death”

What a line from the debate

Имено, може да се слушне дека лошиот настап на Бајден во дебатата им наштетил на шансите на демократите да го победат Доналд Трамп на изборите.

Дејвид Акселрод, демократски стратег кој беше вклучен во победите на Барак Обама во две претседателски кампањи, остро го коментираше настапот на Бајден.

“I don’t know what he said”

“I don’t think he knows what he said either”

Trump responding to these “words” from Joe Biden

LMAOOOOO pic.twitter.com/4j9HxF3HcV

— Matt Wallace (@MattWallace888) June 28, 2024