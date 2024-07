Етна ги приземји сите летови до и од Сицилија (видео)

На аеродромот во италијанскиот град Катанија на Сицилија денеска поради еруптивна активност на вулканот Етна и вулканската пепел во атмосферата, прекинати се сите влезни и појдовни летови.

Летовите ќе бидат откажани или пренасочени кон други аеродроми, соопшти компанијата која управува со аеродромот.

Аеродромот ќе почне да работи кога ќе заврши ерупцијата на пепел, пренесува Анса.

Just arrived on holiday in Sicily yesterday and woke up early to see this treat 😀 Mount Etna pic.twitter.com/OJkOGLaib3

— karen 🦋✨ (@kaz201935) July 23, 2024