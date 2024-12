Еруптираше еден од најактивните вулкани во светот (видео)

Еден од најактивните вулкани во светот синоќа еруптираше на Хаваите, втор ден по ред.

But sure keep thinking spending billions on Carbon Capture & stopping Cows Farting is going to change the Weather. pic.twitter.com/il9xNtwJ8H

Billions of tonnes of natural Co2 spewing out into the Earths atmosphere.

🚨🇺🇸 Mt. Kilauea Volcano in Hawaii has just started erupting

Трета ерупција оваа година

Во ерупцијата на вулканот Килауеа на Големиот остров на Хаваи, беше исфрлена голема количина лава, но луѓето и домовите не беа загрозени. Ерупцијата се случи во област која е затворена за јавноста од 2007 година поради опасности, вклучително и нестабилност на ѕидовите на кратерот и паѓање на камења.

Kilauea Volcano just started erupting in Hawaii, casually belching billions of tonnes of CO₂ into the atmosphere like it’s chugging a six-pack of soda at a barbecue.

But don’t worry, folks—if we all drive electric cars, ban plastic straws, and shame cows for farting, we’ll… pic.twitter.com/uAkMEjEMIK

— Silicon Sentinal 🦾 (@DogCat100X) December 23, 2024