Еруптира вулкан на Филипините – 3 км нагоре пепел и чад (видео)

Филипинскиот институт за вулканологија и сеизмологија објави дека го подигнале нивото на тревога на трето, највисоко ниво, пренесува Ројтерс.

„Ова значи дека започна магматска ерупција која може да напредува до понатамошна експлозивна ерупција“, се вели во соопштението.

Сеизмолошката агенција ги советувала локалните власти да ги евакуираат луѓето што живеат во близина на вулканот и да се подготват за поширока евакуација доколку е потребно.

The Kanlaon volcano in central Philippines erupted on Monday, spewing a column of ash and gas into the sky. (Courtesy of Philippine Institute of Volcanology and Seismology) pic.twitter.com/k3TQ4xp9fK

— China Xinhua News (@XHNews) December 9, 2024