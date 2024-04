Екстремни горештини на Филипините, толку е жешко што не се дише

Филипините „горат“ деновиве на екстремни горештини, поради што илјадници училишта ја откажаа наставата, а надлежните служби ги предупредуваат граѓаните што помалку да останат надвор.

Март, април и мај вообичаено се најтоплите и најсушните месеци во земјата, но условите годинава беа влошени поради временскиот феномен Ел Нино.

„Толку е жешко што не можете да дишете“, вели 60-годишниот Ерлин Тумарон, кој работи во приморско одморалиште во провинцијата Кавит, јужно од Манила, каде што индексот на топлина достигна 47 степени Целзиусови во вторникот.

Индексот на топлина денеска се очекува да достигне „опасни“ нивоа од 42 степени или повеќе во најмалку 30 градови и населени места, предупреди Националната метеоролошка служба.

Индексот на топлина мери како се чувствува температурата земајќи ја предвид влажноста во воздухот.

Министерството за образование, кое управува со повеќе од 47.600 училишта во земјата, соопшти дека речиси 6.700 училишта ја прекинале наставата. Веројатноста е 50 отсто горештините да бидат уште полоши во наредните денови, изјави метеорологот Ана Солис.

„Мораме да го ограничиме времето што го поминуваме надвор, да пиеме многу вода, да носиме чадори и капи“, изјави Солис за АФП.

Extreme heat scorched the #Philippines on Wednesday, forcing schools in some areas to suspend in-person classes and prompting warnings for people to limit the amount of time spent outdoors. #Philippinesweather https://t.co/IvClUdItkc pic.twitter.com/WpSaVYfsoo

Тој тврди дека Ел Нино е причината за „екстремните горештини“ кои зафатија делови од земјата. Околу половина од провинциите во земјата официјално се во суша.

Во провинцијата Оксидентал Миндоро погодена од суша, владината службеничка Мери Ен Генер рече дека луѓето што работат во затворени простории, каде што има климатизација, се добро. „Но, тоа е страшно за оние таму“, рече таа. „Главоболка веднаш по излегувањето. Мора постојано да се хидрирате“. Во градот Дагупан, северно од Манила, универзитетскиот вработен Ез Алтерос рече дека таа и нејзините колеги повеќе не излегуваат на ручек поради жештините.

The latest report from the state weather bureau PAGASA shows that 30 areas in the Philippines are expected on Wednesday to have an ‘init factor’ level classified as “dangerous”.#PAGASA#DailyTribune

Read more at: https://t.co/mXQ7hFpwFP

— Daily Tribune (@tribunephl) April 24, 2024