Екстремна опасност за Барселона, издадено црвено предупредување – први снимки од поплавите во Каталонија

Додека жителите на регионот Валенсија сѐ уште се опоравуваат од катастрофалните поплави во кои загинаа повеќе од 200 луѓе, во понеделникот нови поројни дождови погодија делови од Шпанија.

Метеоролошката служба АЕМЕТ извести дека „метеоролошката криза заврши во провинцијата Валенсија“ каде што продолжува потрагата по исчезнатите. Сите очи сега се вперени во Каталонија каде властите повикуваат на максимална претпазливост поради обилните дождови.

Црвено предупредување е издадено за Барселона што укажува на „екстремна опасност“ поради бурен дожд, пишува Јутарњи лист.

The rain has arrived in Barcelona.

This was #Viladecans this morning.

It seems the worst has passed here now. pic.twitter.com/AepYznRuqg

