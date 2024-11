Експлозија кај амбасадата на САД во Лондон, евакуација и на аеродромот Гетвик

Британската полиција изврши контролирана експлозија откако „сомнителен пакет“ беше пронајден пред амбасадата на САД во Лондон.

Метрополитен полицијата постави безбедносни кордони околу локацијата во Најн Елмс, јужно од реката Темза, јавуваат британските медиуми.

„Можеме да потврдиме дека ‘гласната експлозија’ што беше пријавена во областа е контролирана експлозија изведена од страна на полицијата,“ стои во објавата на лондонската полиција на платформата Икс, со дополнување дека истрагата продолжува, а кордоните ќе останат присутни уште некое време.

