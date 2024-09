Една жена почина од студ, а 1.823 возила останаа затрупани во снегот на автопатот Јоханесбург-Дурбан (видео)

По обилните снежни врнежи што го прекрија КваЗулу-Натал Мидлендс кај Јоханесбург во Јужна Африка и заробија голем број возачи во ледениот снег од петокот навечер, делови од автопатот се пуштени за сообраќај.

Несезонските врнежи од снег доведоа до затворање на неколку патишта во ЈАР, меѓу кои и автопатот меѓу Јоханесбург и Дурбан и тоа во двата правци.

Сепак, маршрутата помеѓу преминот Ван Реенен и Свинбурн и Монтроуз останува затворена за дојдовниот сообраќај бидејќи грејдерите го расчистуваат безбедниот премин.

„Грејдерите и спасувачките тимови продолжуваат да го расчистуваат безбедниот премин за учесниците во сообраќајот заглавени во околината на Свинбурн и Монтроуз“, додаде компанијата за одржување патишта.

Концесионерот на N3 Toll КОО, Танија Дхоогра ги повика возачите да останат трпеливи додека да заврши следната фаза од операцијата за спасување и обновување.

„Штом ќе заврши оваа фаза од операцијата за спасување, тимовите на системот за управување со инциденти на патиштата ќе започнат со примена на раствор од саламура на површините на патиштата долж трасата за да помогне во спречувањето на формирање на црн мраз“, велат од компанијата.

Една од главните опасности од црниот мраз е тоа што – за разлика од обичниот мраз и снег кои се забележливи на патот – тој е речиси невидлив и често ги фаќа возачите неподготвени. На црн мраз постои и можност сопирачките и управувањето да не работат правилно.

Освен делот помеѓу преминот Ван Ринен и Свинбурн и Монтроуз, на сите заглавени возачи долж N3 им е беше укажана помош, а коловозот е исчистен од обилниот снег.

Во меѓувреме, рутата N11 меѓу Лејдисмит и Фолксруст е повторно отворена со предупредување за густа магла низ превојот Мајуба.

Our SARCS KZN Provincial Response Team has been on the ground serving hot meals to those stranded on the N3 since 15:00 yesterday due to heavy snowfall. We’re here to provide comfort and support, no matter the weather. Stay safe and reach out if you need help! pic.twitter.com/sEyw1fjN2P

— The South African Red Cross Society (SARCS) (@RedcrossSa) September 21, 2024