Џејми Ли Кертис утрото по Оскарите (галерија)

САД– Оскаровката Џејми Ли Кертис (64) во понеделникот во хотелот Беверли Хилс продолжи да ја слави својата победа за најдобра споредна женска улога во „Everything Everywhere All at Once“.

Преземајќи ја инспирацијата од легендарните фотографии на британскиот фотограф Тери О’Нил „утрото по Оскарите“ на кои Феј Данавеј се излежува покрај базенот во хотелот Беверли Хилс откако го освои Оскарот за нјадобра главна женска улога во 1977 година во „Мрежа“, фотографот на Тајмс Џеј Л. Кленденин ја сними Кертис на истата локација, но со неколку пресврти „за да ја направат фотографијата „Џејми“.

Прекрасно е колку Џејми, ќерката на славните актери Тони Кертис и Џенет Ли, препознатлива по улогата во урнебесната комедија „Рибата наречена Ванда“, е голем љубител на фотографијата. Се запознавме лично пред години на Меѓународниот филмски фестивал во Торонто и се чинеше дека космички се врзавме во моментот кога нејзините очи светнаа, сфаќајќи дека и двајцата сме „JLCs“.

Направив фотографии тој ден од нејзиното повторно обединување со Еди Марфи, и оттогаш разговараме. Во однос на „фотографијата утро потоа“, се обидувам со години. Тоа е тежок разговор. Во основа го прашувате публицистот: „Еј, не сакам да го измачувам твојот тим, но, ако случајно победиш… дали можеме да направиме неколку фотографии следното утро?“ И многу пати … не победуваат. Знам дека е дел од трката за награди, но сепак е големо прашање, особено кога ниту еден од вас не знае кој што ќе победи.

Дефинитивно се надевав дека Џејми ќе сака и чувствував дека ќе биде многу полесно да се убеди во делот „ако“, бидејќи е познато дека не се забавува. Таа е рана птица и често се шегува за тоа, а токму тоа го правеше. Таа се качи по скалите до постоскаровската забава „Гувернорс бал“, го зеде изгравираниот Оскар со нејзиното име и се упати веднаш назад кон излезот. На пат до лифтот ѝ шепнав (ја молев!) да направиме нешто утре (понеделник) наутро. Таа се насмевна, како навистина да размислува за тоа, но јас не сакав да ги подигнам моите надежи – таа јаваше на врвот на таа дива ноќ. Пораката следното утро беше неверојатна покана и мило ми е што успеавме да ја извлечеме.

Цело време ја имавме на ум снимката на Феј Данавеј и знаевме дека сакаме да ја направиме фотографија „Џејми“, па веднаш ги предложив латето и пената на носот… таа беше толку игра. Сакав малку хумор и понизност, што е она што го запознав и го сакам за новокрунисаниот оскаровец JLC.

Во текот на својата долга кариера има освоени два Златни глобуси, номинирана е за БАФТА, Греми, Еми и САГ, а доби ѕвезда на булеварот во Холивуд во 1998 година. Мажена е со британско-американскиот филмаџија Кристофер Гест со кого има посвоено две деца.