Дунав се излеа во центарот на Виена, во Долна Австрија прогласена катастрофа

Дунавскиот канал во неделата се излеа од коритата во центарот на Виена. Пожарникар во североисточна Австрија загина во поплава додека земјата беше зафатена од поројни дождови што ја погодија централна и источна Европа, соопштија властите.

Rivers are also causing flooding in #Vienna, #Austria. People are locked in their homes and subway services have been suspended. The situation is precarious, as can be seen in the photos. pic.twitter.com/i9S3SJNNTa — Michaela (@austria63amy) September 15, 2024

#BREAKING – All of Lower #Austria has been declared as a disaster area Footage shows the Traisen river in Wilhelmsburg, south of St. Pölten, in Lower Austria, who have completely flooded. pic.twitter.com/UCbwOCks1x pic.twitter.com/gajGxg7ZzR — AsgardIntel (@AsgardIntel) September 15, 2024

Властите ја прогласија провинцијата Долна Австрија, која ја опкружува Виена, долж границата со Чешка, за област на катастрофа.