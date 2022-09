Драматични сцени од Флорида: „Ова е историски ураган“

Ураганот Ијан со катастрофална сила удри во заливскиот брег на Флорида, погодувајќи ја државата со разорни ветрови, пороен дожд и опасни океански бранови што ја направија една од најмоќните бури во историјата што ги погодила САД.

Ијан го погоди островот Кајо Коста како ураган од четврта категорија со постојан ветер од 241 километар на час, објави Националниот центар за урагани (NHC).

Во однос на брзината на ветерот, тој е само малку послаб од категоријата пет според скалата Сафир-Симпсон, иако се очекуваше да ослаби кога ќе стигне до брегот.

Се појави драматично видео од напливот на бура, снимено од камера на булеварот Естеро во плажата Форт Мајерс, Флорида.

На видеото се гледаат поројни поплави и силен ветер.

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY

— Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022