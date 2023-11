Драма во Германија: Вооружени лица се забарикадираа во училиште – специјалци на терен (видео)

Двајца вооружени мажи се забарикадираа во училницата на едно училиште во Хамбург. Пристигнаа и специјални полициски сили.

Како што пренесува германски „Билд“, вооружен маж наводно се заканувал со црн пиштол.

Според извештаите, двајца ученици во училницата се заканувале на наставникот, а еден од нив бил вооружен.

Полицијата во германскиот град Хамбург во средата соопшти дека ги проверува извештаите за ситуација на закана во училиште во областа Бланкенезе, откако локалните медиуми соопштија дека две вооружени лица се забарикадирале во училница.

Полицијата почна да ги спроведува учениците од училиштето, рекоа тие, без да го именуваат училиштето.

Таблоидот Билд објави дека областа е опколена и специјална полициска единица упаднала во училишната зграда.

Ројтерс не беше во можност веднаш да дојде до полицијата во Хамбург за коментар на извештајот.

Хамбург неодамна беше сцена на заложник на аеродромот што ги принуди властите да го затворат фреквентниот центар со часови.

