Договорено кој ќе биде на клучните позиции во ЕУ. Орбан лут

Шест водачи на ЕУ кои преговараат за највисоките позиции во блокот постигнаа договор. Тие се согласија Германката Урсула фон дер Лајен, Португалецот Антонио Коста и Естонката Каја Калас да ги добијат првите позиции во Европската комисија, Европскиот совет и Службата за надворешна политика, потврдија за Политико пет претставници на ЕУ.

Шестте преговарачи се грчкиот премиер Киријакос Мицотакис и полскиот премиер Доналд Туск (за Европската народна партија), шпанскиот премиер Педро Санчез и германскиот канцелар Олаф Шолц (за социјалистите) и францускиот претседател Емануел Макрон и холандскиот премиер Марк Руте (за либералите).

Следниот чекор ќе биде состанокот на лидерите на ЕУ во четврток во Брисел каде трите имиња ќе бидат претставени на одобрување на шефовите на држави и влади.

🚨 BREAKING: Negotiators have agreed that Ursula von der Leyen, António Costa and Kaja Kallas should get the most senior positions at the European Commission, European Council and foreign policy service, according to five EU officials.

Мелони не беше дел од преговорите

Еден од официјалните лица, кој сакаше да остане анонимен, рече дека италијанската премиерка Џорџија Мелони не би сакала таа (повторно) да не биде вклучена во преговорите, имајќи предвид дека нејзината политичка група во Европскиот парламент е трета по големина сила по европските избори во јуни.

Мелони не беше дел од денешните преговори, што беше услов што го поставија либералите и групите од левиот центар. Тие претходно ветија дека нема да ја поддржат Фон дер Лајен доколку се договори со италијанскиот лидер.

Сепак, Италија најверојатно ќе добие многу високо портфолио во следната Европска комисија, пишува Политико.

Истиот функционер рече: „Сега кога се договорија, ова треба лесно да помине низ Европскиот совет“.

Орбан бесен

Сепак, унгарскиот премиер Виктор Орбан напиша на социјалните мрежи по објавувањето на веста во вторникот дека „договорот што ЕПП го направи со левичарите и либералите е против се што се заснова ЕУ“.

The deal that the @EPP made with the leftists and the liberals runs against everything that the EU was based on. Instead of inclusion, it sows the seeds of division. EU top officials should represent every member state, not just leftists and liberals! pic.twitter.com/U8HoWrT7TH

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 25, 2024