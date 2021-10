Витни Хјустон како холограм: По девет години од смртта се врати да не забавува

САД– Косата од карамела ѝ беше совршена како што се памети. Ритмичките движења беа грациозни како во очите на нашиот ум. И кога почнаа тие препознатливи рефрени на „I Will Always Love You“, беше невозможно повторно да не бидеме пренесени на самото место – тоа место, авионот на трансцендентниот Зен нè однеле само неколку пејачи.

Витни Хјустон се врати. Само што таа беше холограм.

Легендата добитничка на Греми почина пред повеќе од девет години. Но, во Лас Вегас, почнувајќи од оваа недела, Хјустон излезе на сцената со комплементи од изведувачи кои дишат, треперејќи и треперејќи и секако пеејќи некои од најпознатите поп песни на сите времиња во „An Evening With Whitney“, концерт во живо со Витни Хјустон со Холограм.

Тоа го сака Пет Хјустон, нејзината снаа и менаџер; тоа го сака BASE Hologram, управуван од поранешниот извршен директор на Clear Channel Брајан Бекер. Наскоро, ќе дознаеме дали тоа е она што Америка го сака – дали копнееме за Хјустон во шарени регалии на бумната сцена, воодушевувајќи ја публиката како што правеше толку често додека беше жива, издигнувајќи нè до нови височини на задгробниот живот, или можеби , само нè спушта директно во чудната долина.

Претставата на многу начини ги урива нормите на техно-илузијата. Две минутен длабок фејк е една работа. Мртвите што танцуваат за нас е друго.

„Јас не го гледам тоа како воскреснување на мртвите, туку како славење на животот“, рече Бекер преку Зум минатата недела, туркајќи се малку назад. „Сакаме да изградиме одлично шоу во живо околу неа.

„Шоуто во живо“ е составено од четиричлен бенд и четири танчери. „Her“ е компјутерски генерирано лице на пејачката во нејзиниот врв, кое е дигитално пресадено на дубл на актерка, кореографија и снимено пред неколку месеци, а сега проектирано на скрип. Ништо на вечерта на изведбата не може да тргне наопаку.

Барем со исклучување на струја.

Она што е издлабено со „Витни“ е повеќе од шоу: тоа е поглед на иднината, онаа во која починатите изведувачи живеат не само во разнишаните снимки на YouTube, туку и во целосно раскошно присуство. Во извесна смисла, холограмот во Хјустон не претставува ништо помалку од способноста на технологијата да го надмине времето и споредната смртност, макар и само за 80 минути додека се надоврзува на „I Wanna Dance With Somebody“ на Вегас Стрип.

Фатима Робинсон, плодната режисерка и кореографка, стои зад шоуто, но сеништето на Хјустон е тоа што лебди над него. Пејачката, која има продадено повеќе од 200 милиони плочи, се пробива низ сите хитови за кои луѓето ги купиле, „How Will I Know“ и „The Greatest Love of All“, „I Wanna Dance With Somebody“ и „I Will Always Те сакам“, од сцената на салонот на Хара со 550 седишта.

Во Обединетото Кралство се одржаа неколку претстави на почетокот на 2020 година, пред заклучувањето да и го направи на нејзината ѕвезда она што смртта не можеше. Паузата им даде време на BASE и на креативниот тим да се регрупираат, а сега тие се враќаат со отворена поп серија од 80 долари во Sin City.

Ако сè биде добро, во 2023 година ќе следи турнеја, која ќе го доставува Холограмот Витни на една американска патна станица по друга. Сепак, Вегас е неговото најприродно место, етеричен град кој е домаќин на пејач кој не е таму.

Кит Харис, продуцентот добитник на Греми, кој е негов музички директор, вели дека целта е проток на шоу во живо, иако кревањето на вокалите од снимките од концертот и нивно порамнување со движењата на устата на холограмот не било лесно. Повторно, ако некој од вокалите изгледаше синхронизирано од усните, тој истакнува: „Што ќе кажат, таа навистина не пее?“

Од измешаните почетни ноти на „Higher Love“ до последните мрачни ленти на „I’m Every Woman“, шоуто е целосна изведба на Хјустон. Холограмот подразбира колона од светлина исполнета со прашина, но тоа би било недоволно продавано. Пејачката шета низ сцената, ги поздравува бендот и толпата, се шушка и танцува, сето тоа во динамична изведба на човечко изглед. О, и има промени во гардеробата.

Ако некој сака да падне во длабок бунар на поп-филозофијата, вреди да се посети клипот на YouTube од едно англиско шоу, каде што хорот со коментар го нарекува „морничав“ и „демонски“, а испитаниците нудат одбрана како „Како е овој демонски Тоа е само проекција, тие не ѝ го замислиле духот или ништо“.

Холограмите не се новина во поп музиката. Пред девет години, во Коачела се појави Тупак, преку стар трик познат како „Пеперовиот дух“. (Технички, тоа е оптичка илузија.) Тие повторно се појавија минатата година откако Канје Вест ѝ го подари на Ким Кардашијан холографскиот подарок на нејзиниот покоен татко.

Тие исто така не се нови во BASE, која имаше турнеи со холограми со Бади Холи, Рој Орбисон и Марија Калас. Но, тие беа различни, без продукциската пица на шоуто во Хјустон и неодамнешноста. Таму каде што тие изведувачи се враќаат многу децении наназад, Хјустон ги распродаде арените овој век, а нејзината смрт од предозирање во соба во Беверли Хилтон, тој трагичен Греми викенд во февруари 2012 година, сè уште е свежа рана.

Некои гледаат експлоатација во мамење мртви изведувачи со холограм – „ропство на духови“, новинарот Сајмон Рејнолдс

Го нарече – или со оштетување на нивната натвна суштина или со едноставно принудување на технологијата да ги крева повторно и повторно на сцените што никогаш не сакале да ги удоволат. Во Америка не можете да ги клеветите мртвите. Но, можете да ги преморите седум емисии неделно во клуб во Вегас.

Пат Хјустон се противи. Таа ја гледа продукцијата како остварен сон – шанса за една личност во виртуелниот задгробен живот да го направи она што не можела да го направи додека е на земјата.

„Витни би сакала големината на местата и можноста да биде во помал, поинтимен амбиент“, напиша Пет Хјустон во е-пошта. „Турнејата на Витни беше, се разбира, толку масовна кога беше жива што играше арени, стадиони и Суперболови. Но, често разговаравме за помалите места и способноста да се поврземе со публиката. Таа израсна пеејќи во црква, така што врската со публиката ѝ беше толку важно. Таа би го сакала ова шоу поради неговата способност да биде интимна со публиката“.

Бекер истакнува дека тоа би било тешко да се нарече експлоатација кога имотот е креативно вклучен и споделување во профитот.

Рејнолдс, исто така, гледа во формата еден вид нарушување на музичкиот екосистем, бидејќи наместо новите изведувачи да се креваат кога старите умираат, старите никогаш не се расчистуваат.

Шоуто им нуди шанса на луѓето кои никогаш не ја виделе Хјустон на концерт да го сторат тоа. Но нивниот јазик сè уште не е развиен. Кога сликата ќе застане пред песна, ракоплескањата ја бодрат.

„Чудно е – не можете да поттикнете холограм“, рече Бекер. (Доколку турнејата на Витни функционира, тој има планови за други претстави со икони, доколку го дозволат имотот; тој исто така предвидува живи уметници да се појавуваат со холограми во повеќе градови во иста ноќ.)

Има сегашна предност на холограмската ѕвезда – тие не можат да добијат ковид. Заклучувањата всушност донесоа наплив на концерти за видео игри како што се Fortnite и Roblox. Ова, на некој начин, е обратно – не реален изведувач во синтетичка средина, туку фабрикуван изведувач во вистинска средина. Исто така, работи заедно со метаверсот на Марк Цукерберг; и ги спојуваат опипливото и дигиталното.

Реакцијата на социјалните медиуми беше бучна. Бекер теоретизира дека е смелоста на експериментот, но нешто попримарно може да работи: Повторното гледање на доцната икона од витално значење нè потсетува на тенката линија помеѓу животот и смртта.

Размислувањето за холограмот на Витни Хјустон значи да се чувствувате моментално подобро за животот – колку е убаво да се потсетиме толку висцерално на сето она што некогаш сме го сакале – а истовремено да се соочите лице в лице со непријатната вистина во нејзиниот центар: сето тоа исчезнува. Технолошкиот искушение за смртната физика допира длабоко.

Искуството на Харис е дека толпата омекнува додека шоуто продолжува. „Тие се многу тивки на почетокот, како „како да реагираме на ова? А потоа неколку песни во нив плескаат и влегуваат во тоа“, рече тој. „По соло на гитарата, тие навиваат и плачат“.

Ова, се разбира, е целта. Гледајќи го Хјустон, треба да се лизнеме, макар и моментално, во екстазата на нејзиното присуство, нејзиниот талент, нејзината живост.

Но, дали доволно луѓе ќе бидат спремни да се препуштат на илузијата и да присуствуваат на шоуто? Дали би?

„Навистина се работи за тоа да дозволите сите ваши сетила да ги преземат за целосно искуство. „Можете лесно да бидете вовлечени во него. Може да има чуда, кога верувате. (Вашингтон пост)